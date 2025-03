Carlsen pani suurt tüli tekitanud teksapüksid oksjonile

Carlsen sai eelmise aasta lõpus kiirmale MM-i avapäeval teksapükste kandmise eest trahvi. Norralane ei vahetanud enne järgmist partiid riideid ja seepeale määras rahvusvaheline alaliit (FIDE) talle ühemängulise keelu. Carlsen otsustas selle peale turniiri pooleli jätta, aga muutis kojulendu otsides meelt ja jätkas mängimist.

Veebruari keskel kirjutas Carlsen ühismeedias, et paneb kõnealused teksad müüki. "Minu keelatud teksad – need võivad nüüd sinu omad olla. Ma panen need oksjonile. Vot see on lause, mida ma ei arvanud, et kunagi kirjutan, aga siin me oleme."

Carlseni teksad, mille jaehind jääb 300 ja 500 USA dollari vahele, olid eBays saadaval kümme päeva. Pikalt oli suurim pakkumine 14 100 dollarit, kuid lõpuks müüdi need maha 36 100 dollari ehk umbes 34 400 euro eest. Oksjoni tulu annetas Carlsen USA-s tegutsevale mittetulundusühingule Big Brothers Big Sisters of America.

"Male on juba pikka aega olnud meie ühenduses olevate laste lemmiktegevus. See loob võimalusi mentorluseks, arendab kriitilist mõtlemist ja loob elukestvaid suhtlussidemeid," kommenteeris BBBSA tegevjuht Artis Stevens.

"Oksjoni tulud aitavad BBBSA-l oma tegevust laiendada. Saame noortele edasi anda olulisi oskusi, et nad saaksid igapäevaelus esinevate väljakutsetega paremini toime tulla," lisas ta.