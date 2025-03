Järgmisel The League'i võitlusõhtul peetakse kaks tiitlimatši

15. märtsil toimub Tondiraba jäähallis võitlussarja The League võitlusõhtu, mille naelaks on kaks WBC meistrivöö tiitlimatši. Kodupubliku ees astuvad tiitliheitluses ringi Ruslan Mitjajev ning Sigrid Kapanen.

The League VIII võitlusgala peamatšides asuvad tiitlit jahtima 19-aastane Ruslan Mitjajev (6 võitu, 2 kaotust) ning 22-aastane Sigrid Kapanen. Mitjajev võitleb kehakaalus -76,2 kg Tšehhi sportlase Domenico Naswetteriga (19-12). Kapaneni vastane pole veel kindel, kuid tema tiitlimatš toimub -67 kg kaalukategoorias.

Tiitlimatšide kokkuleppimine on korraldajatele tavapärasest keerukam, sest vastase peab heaks kiitma ka WBC. Kapanenile on hetkel otsitud juba kolmandat vastast. "Esimene kandidaat Inglismaalt loobus. Teine, Iirimaalt, sai küll heakskiidu, kuid kaotas hiljuti matši, mistõttu polnud ta enam WBC tiitlimatši jaoks sobilik. Praegu ootame kinnitust uutele variantidele," selgitas võistluse peakorraldaja Kevin Renno.

Kapaneni võistlusvorm võib samuti vastaseid heidutada. "Ta on viimastel aastatel näidanud nii võimsaid esitusi, et tema varasemad vastased on pidanud peale kohtumist arsti juurde minema. Viimane matš lõppes nokaudiga rootslanna vastu, enne seda kukutas ta inglanna ning itaallanna lahkus ringist haavade ja õmblustega. Sellised videod võivad paljusid panna kahtlema, kas tasub talle üldse vastu astuda," tõdes Renno.

Lisaks tiitlimatšidele on The League VIII võitluskaardil ka mitu teist põnevat kohtumist, sealhulgas kolm naiste matši. Kaheaastase pausi järel naaseb ringi Astrid Johanna Grents, kes astub vastamisi tšehhitari Michaela Hlavacikovaga. Samuti toimub eestlannade omavaheline duell Maarja Õkva ja Aisel Agajeva vahel.

World Boxing Council (WBC) poksiorganisatsiooni taipoksi haru meistrivööde välja andmine on Eestis eksklusiivselt Kevin Renno pärusmaa. Viimati, novembris toimunud The League VII üritusel, võideldi WBC Balti tiitlivöö nimel, kuid tiitlivöö viis toona Leetu Martynas Jasiunas.