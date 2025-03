Grabe karjääri kaalukaimast turniirivõidust: see pole mulle siiani kohale jõudnud

"See oli tõesti päris uskumatu ja pole mulle siiani päris kohale jõudnud. Eks selle võidu tõi järjepidev töö, mis on hakanud vilja kandma. Olid tõesti rasked matšid, aga natukene oli õnne ka," rääkis USA-st kodumaale naasnud Grabe.

Grabe hindab Las Vegase triumfi senise karjääri kaalukaimaks saavutuseks. "Seda seepärast, et see oli turniir, kus olid kõik maailma tipud kohal ja mul õnnestus finaalis võita Joshua Fillerit, kes on mitmekordne maailmameister. Tema võitmine on juba omaette saavutus ja olen tõesti väga õnnelik selle turniirivõidu üle."

Grabe kaotas finaalis Fillerile kaks esimest setti 0:4 ja 1:4, kuid suutis kahes järgmises peale jääda 4:3 ja 4:1. Matši võitja selgus shoot-out formaadis, kus eestlane näitas täpsemat kätt.

"Shoot-out on umbes sama nagu jalgpallis penaltiseeria. Mõlemad löövad neli lööki ja kui üks eksib ja teine lööb kõik neli sisse, siis ongi võit käes. Nii ka juhtus. Joshua eksis viimasel löögil, aga mina lõin kõik neli sisse," selgitas Grabe.

"Kokku mängisin kolmes matšis, kus oli shoot-out, mis otsustas mängu saatuse ja mina lõin kõik 12 lööki sisse. See näitab, et olen shoot-out formaadis päris hea," lisas ta.

Juba teisipäeval lendab Grabe Hollandisse treeninglaagrisse. "Seal treenin kolm päeva Mosconi Cupi treeneri Johan Ruijsinkiga, kes on kindlasti maailma top3 treener. Parandame seal mõningaid asju ja vaatame, mis ta mulle head räägib."

Millised on selle hooaja tähtsaimad turniirid? "Eks kõige olulisem on ikkagi MM, aga ka kodused Euroopa meistrivõistlused, mis toimuvad märtsi lõpus, ja kodune Euro Touri etapp, mis toimub Kalevi spordihallis. Kutsun kõiki kindlasti vaatama, sest maailma tipud on kohal ja tulevad ägedad võistlused."