Tomingas: valus, nägin ju kolmandat kohta!

Tomingas eksis esimeses tiirus, kuid jätkas siis kahe veatu tiiruga. Viimasele lasketiirule läks eestlanna viiendana, kuid vahe liidriga oli vaid 5,6 sekundit. Paraku eksis ta siis ühel lasul ning lõpetas võistluse pärast trahviringi üheksanda kohaga (1+0+0+1; +55,3).

"Natuke valus, nägin ju kolmandat kohta ees!" ütles Tomingas pärast sõitu. "See on teada, et laskesuusatamises lõppeb võistlus pärast viimast tiiru ja alles finišis. Ükskõik, kas oled eesotsas või tagaotsas, kõik on võimalik. Ma ei läinud mingi eeldusega viimast laskmist tegema."

"Viimases tiirus sisendasin endale ainult seda, et keskendun ainult laskmisele ja sellele märgile. Laias laastus tuli üks trahv, kõige arvestades tuli väga hästi välja. Viimane ring..." ütles eestlanna. "Lihtsalt läbi omadega."

Viimane ring tuli talle võrreldes teiste tippudega aga nähtavalt vaevalisemalt. "Rada on kohutav, ma ei ole mitte kunagi nii aeglasel rajal sõitnud," selgitas Tomingas. "Isegi kevadised Eesti meistrivõistlused, kus on lumi metsa alt kokku visatud, on rajaolud kiiremad. See oli uus kogemus, mul hakkas lihtsalt väga raske lõpus."

30-aastane Tomingas on sel hooajal pidanud heitlema ränkade tervisemuredega, mis on tema ettevalmistust seganud. MM-il oli ta aga heas vormis ning tavadistantsil teenis ta hooaja parima võistlusega seitsmenda koha. "Pean väga rahul olema, see MM on läinud üle ootuste. Arvestades kõike, mis mind hooaja agluses vaevas. MM-i ettevalmistus, see on üle mõistuse!" ütles ta.

"Aga..." jätkas Tomingas. "Kui juba täna siin olin, sooja tegin, tundsin, et kõik toimib. Võitlusvaim on sees, vaim oli valmis. Kui see viimane tiir nägin, et teine koht on kümne sekundi kaugusel, ainult mine ja võta ära. Andsin endast parima, ei tulnud seekord!" ütles ta.

Tobreluts: ootame päeva, kui kõik klapib

Laskesuusakoondise treener Indrek Tobreluts rääkis, et viimases tiirus tehtud möödalask oli millimeetrite küsimus. "Enne võistlust arvasime, et sellistes tingimustes - suhteliselt rahulikud tuuleolud - ei tohi lubada ühtegi eksimust. Aga esimesest tiirust läksid ainult kuus nulliga läbi, üks ei olnud midagi hullu," alustas treener.

"Tegi parandused teises tiirus, hoidis grupi ülalpool kindlalt sees. Kolmas tiir ka väga kontrollitud, neljas tiir paar millimeetrit üleval ääres, pool kuuli sees. Ei löönud ära. Oli medalimängus, äge!" arvas Tobreluts.

Tomingase hooaeg algas tõeliselt keeruliselt, aga sellest hoolimata sai ta maailmameistrivõistlusteks vormi. "Koefitsentidega peame hakkama hooaja algusest," ütles Tobreluts. "Õnneks murdsime koodi lahti ja jaanuarikuus hakkasid asjad sujuma. EM-il olime juba sellises seisus nagu oleks tahtnud olla. Selge, et see haigus jättis jälje, aga ta õnneks päästis lasketiirudega ära."

"Seis võiks olla parem, kedagi ei ole haigus tugevamaks teinud, ilmselt ei tee ka Tuulit," lisas treener.

Kuid tulemused annavad siiski põhjust naeratada? "Vägev! Kui suudad siin stabiilselt kümne piiri peal sõita, siis ootame lihtsalt päeva, kui kõik klapib," ütles treener.