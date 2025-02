Viimase tiiruni medali eest heidelnud Tomingas lõpetas MM-i üheksanda kohaga

Avatiiru läbis puhaste paberitega vaid seitse sportlast ning esikoha haaras šveitslanna Lena Häcki-Gross. Tomingas lasi alla esimesed neli märki, kuid viies jäi üles. Rajale naasis ta 17. naisena (+41,0). Ootamatult ebaõnnestusid medalisoosikutest prantslannad Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon ja Lou Jeanmonnot – Braisaz-Bouchet ja Simon pidid kaks ning Jeanmonnot kolm trahviringi sõitma.

Teise lamadestiiru läbis Tomingas veatult ja võttis sisse kaheksanda koha (+25,8). Häcki-Gross jättis ühe märgi üles, kuid jõudis vaatamata sellele rajale tagasi teisena, kaotades liidrile sakslannale Franziska Preussile 10,8 sekundiga.

Tomingas lasi eksimatult ka esimeses püstitiirus, tõustes Preussi, rootslanna Elvira Öbergi ja Jeanmonnot' järel neljandale kohale (+11,9). Nelikule jõudis järele ka Braisaz-Bouchet (+16,9).

Viimases tiirus eksis Tomingas ühel lasul ja langes trahviringi järel kaheksandaks (+30,4). Puhtalt lasknud Öberg haaras liidrikoha, talle järgnesid norralanna Maren Kirkeeide (+19,7) ja prantslanna Oceane Michelon (+20,7).

Rootslanna suutis suusarajal esikohta säilitada, teenides karjääri esimese MM-tiitli ajaga 40.32,3. Michelon napsas hõbeda (3; +9,4) ja Kirkeeide tuli pronksile (3; +16,5).

Tomingas jõudis finišisse üheksandana. "Natukene valus on. Ma ju nägin kolmandat kohta ees," ütles Tomingas võistluse järel. "See on teada, et laskesuusas lõppeb võistlus pärast viimast tiiru või alles finišis. Kõik oli võimalik, ma ei läinud ühegi eeldusega viimast laskmist tegema."

"Kokkuvõttes pean MM-iga väga-väga rahul olema. MM läks üle ootuste, kui arvestada, mis mind hooaja alguses ja enne MM-i vaevasid. See on üle mõistuse hästi. Andsin endast parima, aga seekord ei tulnud."

Tema ja esikolmiku vahele mahtusid prantslanna Jeanne Richard (3; +23,1), bulgaarlanna Milena Todorova (2; +24,3), Jeanmonnot (4; +34,1), Preuss (1; +36,1) ja soomlanna Suvi Minkinnen (2; +43,4).

Enne võistlust:

Tuuli Tomingas alustab tänast võistlust seitsmendast reast koos belglanna Maya Cloetensi ja rootslanna Hanna Öbergiga. Eestlanna stardinumbriks on 19.

Esimesest stardireast pääsevad rajale ühisstardist sõidu valitsev maailmameister prantslanna Justine Braisaz-Bouchet, MK-sarja üldliider sakslanna Franziska Preuss ning teisipäeval tavadistantsil kuldmedali teeninud prantslanna Julia Simon. Nende taga ootavad rootslannad Elvira Öberg ja Ella Halvarsson ning soomlanna Suvi Minkkinen.

MK-sarjas on sel hooajal peetud kolm ühisstardist võistlust. Kontiolahtis ja Ruhpoldingis võidutses Elvira Öberg ning Le Grand-Bornandis pani oma paremuse maksma sakslanna Selina Grotian.