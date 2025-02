Tomingas viimasest tiirust: mõtlesin, et mul on vaja end vaid 30 sekundiks kokku võtta

Tänavu alavormi ja vahetult enne MM-i algust ka haigusega võidelnud Tomingas kinnitas finišis ERR-iga rääkides, et see on tema hooaja kõige ilusam päev.

"Mul läheb päev-päevalt hommikune ärkamine-võimlemine hullemaks, ma ei tea, kas see on kuhjunud väsimus haigusest, sest olen pidanud keha pärast terveks saamist kogu aeg töös hoidma. Väga raske on hommikuti ja järjest hullemaks läheb. Mul ei olnud mingit plaani, üritasin oma keha võimalikult palju turgutada ja võtsin arvesse, et maksan ilmselt lõivu kojumineku ees," rääkis Tomingas pärast hooaja parimat sõitu.

Tomingas läbis kolm esimest lasketiiru ilma ühegi eksimuseta, vaid viimases püstitiirus tuli üks eksimus ning kokkuvõttes tähendas see talle seitsmendat kohta. Kaks aastat tagasi saavutas ta Oberhofi maailmameistrivõistlustel tavadistantsil kuuenda koha.

"Mõtlesin, et minusugune närvihaige siit küll nelja nulli ära ei võta," kommenteeris Tomingas oma mõtteid enne viimast lasketiiru. "Vahepeal takistas mind [Franziska] Preuss tõusul, läksin tema peale närvi, aga vabal hetkel hakkasin jälle laskmise peale mõtlema. Mõtlesin, et kurat, mul on ainult 30 sekundiks vaja end kokku võtta - saame hakkama!"

Tomingasel oli teises püstitiirus teise lasu eel ka laadimisprobleem. "Ma tõmbasin kesta vahele ja tihtipeale tõmban siis ka padruni välja. Täna jumal mind hoidis, padrun jäi sisse ja ei pidanud hakkama ükshaaval laadima. Läksin tiirust ära ja mõtlesin: "jess!" Sõitsin täna peaga, tõusudel mõtlesin, kuidas neile peale ja maha sõita, keskel üritasin rütmi hoida."

Esimesena auhinnatseremoonialt välja jäänud Tomingas kinnitas, et midagi kripeldama ei jää. "Poolteist nädalat tagasi haigena voodis olles ei osanud ma küll sellest momendist unistada," naeris ta.