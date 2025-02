Laskesuusakoondise peatreener: Siimer vajab MM-i pinget

Siimer eksis kahes lasketiirus vaid korra ning pälvis suurepärase suusakiirusega sprindis 39. koha. "Väga hea viimane ring. Tundsin, et sagedus on hea, jõudu on. Pidin keskenduma, et hoiaks tempot. Viimane ring tuli väga hästi välja, selle üle olen väga õnnelik," ütles Siimer.

"Loomulikult jäi kripeldama, tahad ikka nulli lasta, aga statistika ei valeta - ületasin ennast püstitiirus. Hea võistlus," lisas ta. "Kaks võistlust on olnud minu jaoks väga head, olen rahule jäänud."

Koondise peatreener Stefan Lindinger ütles, et Siimer on vahest liialt rahulik ning vajab MM-i pinget. "Nagu näha, on siin konkurents äärmiselt tihe. Üks eksimus ja kukud nii mitme koha võrra. Kristo vajab maailmameistrivõistluste pinget, ta on pahatihti liiga rahulik. Nüüd on pinge peal, kõik näevad, milleks ta võimeline on," sõnas treener.

19-aastane Jakob Kulbin on noorim võistleja MM-il, ka tema teenis edasipääsu pühapäevasesse jälitussõitu. "Uskumatu, ta oli viimasel ringil [Johannes Thingnes] Böga sama kiire. Väga tugev sõit, paljulubav. Ta on väga talendikas."

Kulbinit ootab aga ees juunioride MM. "See on põhiline asi, ta harjutab siin," lisas Lindinger.

Rene Zahkna võitleb haigusega ning teenis 69. koha (+3.13,4). Zahkna oli aga lasketiirus veatu. "Läks hullemini, kui oleks arvanud. Null-nulliga läbi tulla - päris valus, et see oli väärtusetu. Esimesest ringist saati tundsin, et hingamine on kinni. Tunnen nagu oleks Covidi läbi põdenud, kops lihtsalt ei avane. Hingad pinnapealselt, ongi tunne, et paar liitrit on puudu," ütles ta. "Kahju, aga nii on."