Eesti määrdemehi kiitnud soomlanna MM-pronksist: olen sõnatu!

Lasketiirudes eksimatult tegutsenud Minkkinen kaotas maailmameistriks tulnud prantslanna Justine Braisaz-Bouchet'le kümne ja hõbeda võitnud sakslanna Franziska Preussile vaid 0,2 sekundiga.

"Olen sõnatu! See on imeline! Ma ei tea, see oli täiuslik võistlus, väga tasavägine. Olen nii õnnelik, et võitsin medali," õhkas Minkkinen ERR-iga vesteldes.

Soome koondise määrdetiimi juht on eestlane Marek Sander, lisaks temale kuulub hooldemeeskonda veel kaks eestlast. "Kuld ei jäänud kindlasti hooldemeeste taha! Aga ma ütlen kohe ära, et momentum oli keeramas tegelikult teisele poole. Kui enne Anterselvat meil oli ikka selline variant, et me ei pidanud tegema maailma parimaid suuski, ei tohtinud lihtsalt ära munada suuski, siis Anterselvas momentum keeras jälle meie vastu. Täna oli see koht, kus pidime jälle hakkama tegema ja proovima maailma parimaid suuski. Täna õnnestus!" rõõmustas Sander. "Olud olid ülikeerulised. Tegelikult Suvi sõitis natuke teise variandiga kui teised tüdrukud, see oli viimase hetke leid, kuna Suvil oli [stardi]number 42. Alguses me ei julgenud panna, aga siis läksime täitsa riski peale ja läksime panema, see päästis. Ma ei tea, mida ta päästis, aga medali ta päästis."

"Tema ja ta meeskond teevad selle kõik võimalikuks. Meie anname endast parima hooajaeelsel ettevalmistusel, aga võistlustel poleks me ilma nendeta kuskil," kiitis Minkkinen Sanderit ja tema tiimi.

"Mul läks hooajaeelne ettevalmistus väga hästi, olen olnud terve, asjad on lihtsalt toiminud," rääkis käimasoleval hooajal esimest korda MK-sarjas pjedestaalile jõudnud ja ühtekokku nüüd üheksal korral esikümnesse jõudnud Minkkinen. "See on laskesuusatamine, aga nagu nägite, mis juhtus Anterselvas – mitu väikest asja läks valesti ja tulemus on kohe palju kehvem. Aga kui taban märke, määrdemehed on head tööd teinud ja mul on hea päev, võib tulemus olla selline."

Küsimusele, kas ta oskas üldse medalist unistada, vastas Minkkinen naerdes: "Ei!"

"Kindlasti ei arvanud, et hakkame medalile sõitma, see on ikkagi pöörane," ütles ka Sander. "Ma arvan, et see ei ole praegu veel kohale jõudnud. Peab boksi minema ja mingisugused karastusjoogid avama. Võib-olla homme teame, mida see tegelikult tähendab."

Naiste jälitussõit on kavas pühapäeval, minuti sees on 18 naist. "See tuleb kindlasti põnev võistlus!" sõnas Minkkinen.