Koondise peatreener Lindinger naiste sprindisõidust: pettumus!

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel Lenzerheides jõudsid kõik neli eestlannat sprindisõidus 60 parema sekka ja pääsesid jälitussõitu, keerulistes oludes oli Tuuli Tomingas meie parimana 31. Eesti koondise peatreener Stefan Lindinger tõdes, et on tulemustes pettunud.

"Pettumus. Pole suurt midagi öelda," sõnas Lindinger. "Laskmine oli keeruline, aga ilmselt kõigile. Reginal olid katastroofilised tingimused ja teistel ka. Ma sõidu kohta veel ei tea, kui aegu näen, oskan sellest rääkida. Tean, kui kiired nad enne olid, vaatame ja analüüsime, kuidas nüüd läks."

Küsimusele, mis kõige rohkem pettumust valmistas, vastas ta: "Kohad on pettumus. Paljud head sõitjad ja favoriidid põrusid, selline päev pakub mõistagi võimalust, kui ise ära teed. Peame analüüsima, mis juhtus. Kehas ei saa asi olla, sest tean, kui kiired me olime paar päeva tagasi."

Suusarajal oli eestlannadest kiireim Susan Külm, kes tegi elu ühe parima suusasõidu, saades sõidus kirja 32. aja, kaotust kiireimale naisele ehk võitjaks tulnud Justine Braisaz-Bouchet'le oli 1.09,9. "Uskumatu! Tunne oli suhteliselt sama [kui kaks päeva tagasi], aga ei andnud alla, pingutasin nii, kuidas tuli ja lõpuni välja. Määrdemeestel oli väga super töö," kiitis Külm.

Lasketiirudes jäi aga üles kolm märki ja nii lõpetas Külm võistluse 36. kohaga. "Millegipärast läks nii, aga neid võistlusi tuleb siin veel, nii et mul on võimalus veel ennast tõestada," sõnas ta. "Hetkel ma ausalt ei saa väga aru, kuidas ma sõitsin. Ootame selle lõpu ära ja siis äkki õhtul saan rohkem analüüsida oma sõitu."

Johanna Talihärm pidi käima samuti kolmel trahviringil ja sai 49. koha. "Tundub, nagu ei liiguks üldse edasi rajal, sest nii aeglased olud on. Aga teistega võrreldes vaatad, et ei olegi asi nii hull," hindas Talihärm. "Aga tiirus olid väga keerulised olud, seda on vast ka keskmisest trahvide hulgast näha."

"Ma ei tundnud ennast tegelikult täna väga hästi, aga raja peal tegin ikkagi oma ära," lisas ta, ja kirjeldas seejärel olusid lasketiirus: "Konkreetselt niimoodi, et lumi sajab sulle silma, nii et sa ei näegi lasta. See võib olla ainult üks väike lumehelbeke, aga kui see lendab sulle silma, siis sul silmad vesistavad, sa ei näe nii hästi. Tuul muutub ka, pealelaskmisel lasin ühe seeria niimoodi, et Karel [Viigipuu] ütles, et iga lasu ajal oli täiesti erinev tuul. Nii et see tuul on selline, et vaatad alguses ära, aga ei ole aega iga lasu järel uuesti vaadata. Ja siis lasedki niimoodi, et loodad."

"Nagu me eelmisel aastal näitasime, ka meil on võimalik teha," ütles Talihärm soomlanna Suvi Minkkineni pronksivõitu kommenteerides. "Ma arvan, et täna meil kellelgi ei olnud metsik ebaõnnestumine, aga ma arvan, et igaüks meist tunneb, et natuke jäi puudu ikka."