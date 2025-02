Tomingas: ei julgenud veel piisavalt pingutada, aga varu on

Euroopa meistrivõistluste järel haigestunud ja seetõttu enda vormis ebakindel olnud Tomingas läbis lamadestiiru puhaste paberitega, aga püstitiirus jäi kaks märki üles. Suusarajal 36. sõiduaega näidanud Tomingas kaotas lõpuks maailmameistriks kroonitud Justine Braisaz-Bouchet'le 1.50,0. "Varu on veel, lihtsalt ei julgenud veel piisavalt pingutada seal raja peal," tunnistas Tomingas pärast võistlust. "Hirm oli suur, et samamoodi suren välja nagu treeningutel. Finišis loomulikult tundsin, et oleks võinud sõita veel kiiremini."

Kas seis oli parem kui arvata võinuks? "Ei teagi, nii ja naa. Võib-olla jõudu jagus, jah. Aga ma ei kujuta ette, milline siis see totaalselt punases tunne võinuks olla. Täna võib-olla jäin liiga mugavustsooni," nentis ta. "Nii hull koha mõttes kindlasti ei olnud, kui nädal aega tagasi arvasin, et olema hakkab."

Naiste 10 km jälitussõit peetakse pühapäeval, lisaks Tomingasele jõudsid 60 parema sekka ka kõik ülejäänud eestlannad – Susan Külm oli 36., Johanna Talihärm 49. ja Regina Ermits 51.