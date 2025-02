Eesti mehed Heidenheimi MK-etapil kõrgele ei jõudnud

Ainsana jõudis teisele päevale ehk 64 parema hulka Sten Priinits, kes jäi seejärel alla jaapanlasele Masaru Yamadale 8:15.

30-aastase vastase näol on on tegemist Heidenheimi turniiri tiitlikaitsjaga. Lisaks on ta võistkondlik olümpiavõitja Tokyo päevilt ja võistkondlik hõbe Pariisist.

Priinitsale läks kirja 62. koht. Juba varem konkurentsist langenud eestlastest oli Ilian Bobrov 86., Kasper Tafenau 89., Markus Salm 98., Filipp Datsjuk 122., Erik Tobias 198. ja Georgi Tinnikov 253. Ühtekokku lõi kaasa 341 vehklejat.

Laupäeval on kavas meeskonnavõistlus.

Jätkuvalt peatreenerita naised võistlevad sel nädalal Barcelona MK-etapil.