X!

Priinits jõudis MK-etapil 16 parema sekka

Vehklemine
Sten Priinits.
Sten Priinits. Autor/allikas: Karli Saul
Vehklemine

Šveitsis Bernis peetaval meeste epeevehklemise MK-etapil jõudis ainsa Eesti vehklejana põhitabelisse pääsenud Sten Priinits kaheksandikfinaali.

Avaringis sai Priinits 12:11 jagu neutraalse lipu all vehklevast Mark Semanenkast ning seejärel alistas ta 8:7 kaks aastat tagasi Pariisi olümpial meeskonnavõistluses kulla võitnud ungarlase David Nagy.

Kaheksandikfinaalis oli Priinits vastamisi teise neutraalse lipu all vehkleva Georgi Brujeviga ja pidi tunnistama vastase 15:8 paremust.

Priinitsale läks kokkuvõttes kirja 14. koht.

Teistest Eesti vehklejatest jagas Markus Salm 74. kohta, Oliver Laasik oli 178., Filipp Djatsuk 184. ja Juhan Salm 270.

Toimetaja: Maarja Värv

vehklemisuudised

15:43

Eesti Olümpiakomitee premeerib medali võitnud epeemeeskonna liikmeid

15:16

Priinits jõudis MK-etapil 16 parema sekka

11.05

Lehis saavutas Colombia GP-etapil kolmanda koha

03.05

Tiitlivõistlusteks valmistuv Embrich: tunnen, et kogu aeg on midagi puudu

03.05

Eesti meister Laasik EM-pronksist: oleme head sõbrad, meil on vaimne side

01.05

Trynova ja Laasik jätsid epeevehklemise Eesti meistritiitlid Haapsallu

28.04

Eesti U-23 epeemeeskond võitis EM-il pronksmedali

27.04

Eesti vehklejad tulid U-23 EM-il neljandaks

25.04

Anis jõudis vehklemise U-23 EM-il kaheksa parema sekka

22.04

Kohus ei rahuldanud Lehise ja Le Glaive'i ühishagi vehklemisliidu vastu

sport.err.ee viimased uudised

16:59

Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

16:50

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

16:13

Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

14:28

Viimasel perioodil kolm väravat visanud Vegas võitis võõrsil ka teise mängu

13:54

Tiisaar ja Korotkov võitsid MK-etapil alagrupi, Hollas ja Remmelg kaotasid

13:27

Noor Eesti maadleja võitis U-15 EM-il pronksi

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

12:17

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

11:43

TÄNA OTSE | Kes kroonitakse Tipneri karikavõitjaks?

11:11

Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

loetumad

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

22.05

Teigamägi sai kandidaadina 44, Tudeberg 18 EOK liikme toetuse

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

22.05

Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

22.05

Rannula tüüris Legia poolfinaali

08:09

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

16:50

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

11:11

Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

21.05

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo