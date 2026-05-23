Priinits jõudis MK-etapil 16 parema sekka
Šveitsis Bernis peetaval meeste epeevehklemise MK-etapil jõudis ainsa Eesti vehklejana põhitabelisse pääsenud Sten Priinits kaheksandikfinaali.
Avaringis sai Priinits 12:11 jagu neutraalse lipu all vehklevast Mark Semanenkast ning seejärel alistas ta 8:7 kaks aastat tagasi Pariisi olümpial meeskonnavõistluses kulla võitnud ungarlase David Nagy.
Kaheksandikfinaalis oli Priinits vastamisi teise neutraalse lipu all vehkleva Georgi Brujeviga ja pidi tunnistama vastase 15:8 paremust.
Priinitsale läks kokkuvõttes kirja 14. koht.
Teistest Eesti vehklejatest jagas Markus Salm 74. kohta, Oliver Laasik oli 178., Filipp Djatsuk 184. ja Juhan Salm 270.
Toimetaja: Maarja Värv