Super Bowli eelvaade | Patrick Mahomes ja Chiefs on lähedal surematusele

Öösel vastu esmaspäeva Eesti aja järgi kell 1.30 kohtuvad New Orleansis Ameerika jalgpalli profiliiga NFL finaalmängus kolmandat järjestikust tiitlit jahtiv Kansas City Chiefs ning Philadelphia Eagles, et välja selgitada 59. Super Bowli võitja.

Super Bowlis näeme korduskohtumist Chiefsi ja Eaglesi vahel, kes kohtusid USA spordiaasta kõige olulisemas mängus ka kaks aastat tagasi, kui Chiefs Arizonas mängitud Super Bowli teisel poolajal kümnepunktilise kaotusseisu kustutas ning 38:35 võidu vormistas. Chiefs võidutses ka eelmisel aastal, kui nad Las Vegases San Francisco 49ersi lisaajal 25:22 alistasid, teenides sellega oma teise järjestikuse meistritiitli.

Kahtlemata on pühapäeva öösel toimuva mängu suurim küsimus, kas Kansas City Chiefsist saab esimene meeskond NFL-i pika ajaloo jooksul, kes kolm järjestikust Super Bowli võitnud. Tegelikult on Chiefs ka esimene tiim NFL-i ajaloos, kes kolmele järjestikusele Super Bowlile üldse jõudnud on. Tehniliselt on küll Green Bay Packers kolmel järjestikusel aastal meistriks tulnud, kuid aastail 1929-1931 ning 1965-1967 polnud tegemist Super Bowliga.

Tegemist on ajaloolise dünastiaga, mida ilmestab kõige paremini mängujuhi Patrick Mahomesi senine karjäär. 29-aastane kahurkäsi sai Chiefsi mängujuhiks 2018. aastal ning sellest ajast on Kansas City iga hooaeg jõudnud vähemalt poolfinaali. Tänavusega koos on nad mänginud seitsmes poolfinaalis järjest! Super Bowlis on nad käinud neljal korral ning võite on ette näidata kolm.

Ainus kaotus pärineb aastast 2020, kui legendaarne mängujuht Tom Brady ja Tampa Bay Buccaneers Chiefsist üle jooksis. Peatume korra Brady juures. Kui NBA-s on Jordan, siis NFL-is on Brady. Tom Brady juhtis 20 aastat New England Patriotsi rünnakut, mis võitis kokku lausa kuus Super Bowli. Ta veetis siis veel kolm hooaega Tampa Bays, kus lisas veel ühe võidusõrmuse.

Mängujuhid on kahtlemata NFL-i kõige olulisemad mängijad. Terve rünnak käib läbi nende ning nemad puudutavad igal katsel palli. Kiivrite all ei tunta paljusid nägusid ära, aga mängujuhtide eest ei ole võimalik põgeneda, sest USA televisioonis on nad igas reklaamis ja klubid otsivad igat viisi, kuidas oma tiimile tõeline quarterback tuua.

Brady võitis oma karjääri jooksul seitse Super Bowli ning play-off'ides 35 mängu, märkimisväärne saavutus, sest maksimaalselt saab ühes play-off'is NFL-is mängida neli mängu.

Patrick Mahomes on seitsme hooajaga võitnud play-off'is 17 mängu, kaotanud vaid kolm. Kolm - sama palju, kui ta Super Bowle võitnud on! Ainuke quarterback, kes temast rohkem play-off'i mänge võitnud on, ongi Brady. Mitte neli Super Bowli võitnud Joe Montana ja Terry Bradshaw, viiekordne põhihooaja MVP Peyton Manning või Dallas Cowboysi mängujuht Troy Aikman.

"Ma hindan Patriotsi valitsusaega nüüd veelgi rohkem, sest olen näinud, kui keeruline on teha seda, mida nad tegid," ütles septembris 30. sünnipäeva tähistav Mahomes paar päeva tagasi.

Pole kahtlustki, et tegemist on enneolematu talendiga, aga võit pühapäeval kergitaks Patrick Mahomesi nime vestlustesse, mida ükski NFL-i jälgija pärast Brady karjääri lõppu ei oodanud. Kas keegi saab Tom Bradyst veelgi legendaarsem olla?

Patrick Mahomes (palliga) tunamulluse Super Bowlis Eaglesi vastu Autor/allikas: SCANPIX/AP

Kui Mahomes NFL-i saabus, oli Kansas City rünnaku peamiseks elemendiks pikad pallid kiiretele püüdjatele. Isegi kui kaitse suutis Chiefsi piirata, vajasid Mahomes ja sprinter Tyreek Hill mõnd sekundit, et 80-jardise touchdown'iga vastasfännide südamed murda.

Aastatega on aga Kansas City ründeskeemist hakatud aru saama ning kõige erilisem muutus on just nende pikkade pallide kinni keeramine. Viimased kaks aastat, aga eriti just see hooaeg, on Chiefsi rünnak veninud ning pigem sõltunud lühikestest söötudes ja jooksudest, sest kaitsed on lihtsalt nende söödumängule katuse peale pannud.

Jah, Chiefsi rünnak pole päris see, mis ta oli selle kümnendi alguses, see pole enam nii plahvatuslik ja ei paku kuigi tihti seda elamust, mis vaatajaid oma diivanilt või istmelt püsti tõstaks. Aga peatreener Andy Reid ning tema rünnak väärivad suurt tunnustust selle arengu eest, mis nad läbi teinud on. Kui Mahomes oli aastaid tagasi suur riskija, siis Chiefsi rünnak on nüüd õppinud palliga olema väga ettevaatlik. Pikad rünnakud kulutavad ühtlasi ka vastase kaitset.

Kui enne sai räägitud Mahomesi kohast NFL-i ajaloos, siis eelmainitud treener Reid ning tema kaitsetreener Steve Spagnuolo lähevad täpselt samamoodi ajalukku. Reid on NFL-i ajaloos võitudes neljas peatreener, play-off'ides on endisest Eaglesi treenerist rohkem mänge (28) võitnud vaid Patriotsi pikaaegne treener Bill Belichick (31). Spagnuolo on saanud kahel korral ise peatreeneri ametit proovida, kuid tema aeg New York Giantsi ja St. Louis Ramsiga jäi lühikeseks. Kahel korral Bradyt ja Patriotsi Super Bowlis alistanud kaitsetreener liitus Chiefsiga 2019. aastal ning see vast ei ole enam isegi kuigi pöörane arvamus, et ta on parim koordinaator NFL-i ajaloos.

Aga pole muret, plahvatuslik element on selles rünnakus veel olemas. Chiefsi peamiseks püüdjaks on hooaja vältel saanud uustulnuk Xavier Worthy, kes on stopperiaja järgi NFL-i ajaloo kiireim jooksja. Hollywood Brown aitab samuti pikka palli visata, aga peamiseks püüdjaks on siiani Travis Kelce.

35-aastane Kelce ehk Taylor Swifti poiss-sõber, nagu teda veel tuntakse, on Mahomesi kõige ustavam püüdja olnud alates esimesest hooajast, kui nad koos mängima hakkasid. Kelce on NFL-is aga olnud juba mõnda aega ning paraku paistab, et aastad hakkavad talle järele jõudma. Olulistes mängudes tuleb Kelce aga alati väljakule parimas vormis - mis saaks olla parem punkt hiilgavale karjäärile, kui kolmas järjestikune võidusõrmus? Vahest ka kihlasõrmus?

Tegelikult on muutusele kaasa aidanud ka asjaolu, et koordinaator Spagnuolo kaitse on viimastel aastatel kindlalt NFL-i paremate sekka kuulunud. Pole kahtlustki, kui Chris Jones vastaste mängujuhte maha ei tooks ja Trent McDuffie number üks püüdjat ei kataks, siis ei oleks Chiefs suutnud selle kahvatu rünnakuga nii palju mänge ja tiitleid võita.

Ameerika jalgpallis on aga tiimitöö üks olulisemaid aspekte ja kuigi mängujuhid, treenerid ning säravad püüdjad saavad suuremat tähelepanu, tuleb osata tiimina võita. Seda on Chiefs korduvalt tõestanud.

New Orleans võõrustab Super Bowli juba 11. korda, viimati toimus Super Bowl sealses sisehallis 2013. aasta alguses, kui Beyonce esinemine poolaja hoone elektrivõrgu niivõrd proovile pani, et tuled läksid kustu. Baltimore Ravens teenis üle poole tunni pikkuse pausi järel San Francisco 49ersi üle 34:31 võidu.

Väidetavalt on poole minuti pikkune reklaam tänavu väärt kuni 8 miljonit dollarit ning meelelahutuslikult poolelt asub poolajapausil väljakule räppar Kendrick Lamar, kes võitis äsja Grammydel kamaluga grammofone. Küsimus on vast pigem selles, kas Drake leiab veel mingi võimaluse oma kaotust mõne kohtujuhtumiga hullemaks teha.

Lisaks Taylor Swiftile on kuulsustest eelkõige kohale oodata president Donald Trump, kellest saaks esimene USA president, kes Super Bowlile kohale tuleb. Pole teada, kelle poolt New Yorgi mees on, aga naljakal kombel on ta oma X-i kontol Super Bowli pääsemise puhul õnnitlenud vaid Chiefsi ja mitte Eaglesit. Samas oli Swift ju tuline Kamala Harrise pooldaja?