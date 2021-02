NFL-i ekspert Super Bowlist: see oli klassikaline Tom Brady esitus

Meistrisõrmused võitis kodustaadionil mänginud Tampa Bay Buccaneers, kui 43-aastase mängujuhi Tom Brady kvaliteetsete söötude ja kõva kaitse toel võideti tulemusega 31:9 Kansas City Chiefsi.

Selles finaalis tekkis Bradyl kohtumise stsenaariumi kujundamiseks selgelt rohkem võimalusi kui temast 18-aastat nooremal Kansase mängujuhil Patrick Mahomesil. Pärast väikest algedu jäi Kansas hätta ning tundus, et edaspidi ei andnud Tampa Bay enam kordagi ohje käest.

"See ülesehitatud narratiiv mängujuhtide Brady ja Mahomesi duellist oli suur, aga 31:9 ei ole see, mida keegi ekspertidest või fännidest ootas. Positiivsemast küljest see mäng sobib võib-olla just nendele fännidele, kellele meeldib kaitsemäng, kus piiratakse NFL-i ajaloo üht plahvatuslikumat rünnakut. Brady oli Brady aga kindlasti oleks tahtnud, et Mahomes oleks säranud rohkem," analüüsis kohtumist ERR-i veebiuudiste toimetaja ning suur NFL-i jälgija Kristjan Kallaste.

"Kansas City jaoks oli kindlasti probleem nende ründeliin, mis sai eelmisel nädalal kõva hoobi. Nende tugitala Eric Fisher vigastas Achilleuse kõõlust ja nad pidid seetõttu oma ründeliini natukene kohandama. Tampa Bay tugevus on seevastu nende kaitseliin, mille abil said nad rünnata vastaste mängujuhti Mahomesi ja Chiefsi rünnakut."

Kallaste ei arva, et Mahomes oleks suures mängus lati alt läbi jooksnud. "Ma ei heidaks Mahomesile ette läbipõlemist. Tal on olnud karjääri jooksul suuri ja tähtsaid mänge, kuigi ta on alles 25-aastane. Kui finaalis üksikud faktorid esile tuua, siis oleksid need Chiefsi ründeliini tabanud vigastused. Kui Mahomes palli sai ja püüdjaid otsima hakkas, siis oli tema esimene eesmärk ikkagi põgeneda, sest surve oli koheselt peal. Alles siis sai ta rünnakuga edasi minna."

Tänavuse Super Bowli kontekstis on rekordid olulised. Tampa Bay Buccaneers tuli klubi ajaloos NFL-i võitjaks teist korda. Otsustava mängu kõige paremaks palluriks valitud Tom Brady võitis aga oma isikliku karjääri seitsmenda NFL-i tiitli. Super Bowli MVP-auhinna pälvis ta karjääri jooksul viiendat korda.

Seitse tiitlit on midagi erakordset, Super Bowlidel on Brady osalenud kokku kümme korda. 43 aasta ning 188 päeva vanuselt sai Bradyst üldse aegade kõige eakam mängija, kes Super Bowlil väljakule jooksnud. Ometigi ütleb Kristjan Kallaste, et Brady ei teinud midagi ekstraordinaarset, vaid oli lihtsalt Tom Brady.

"See oli Bradyl esimene hooaeg Tampa Bays ja neil läks põhihooajal aega hoo sisse saamisega, aga Super Bowl oli juba klassikaline Brady esitus. Maailmas võivad olla pandeemiad ja poliitiline kära, aga Tom Brady viskab oma kolm touchdown'i ikka ära ja paneb oma tiimi olukorda, kus neil on võimalus võita. Tema poolt igati suurepärane mäng. Ta oli täpne ja tõhus."

Kallaste hinnangul pole vanameister Brady järjekordne võit mängujuhtide duellis ilmtingimata halb asi. "Brady nime teab Ameerikas iga inimene. Mahomesile on veel aega neid tiitleid võita. Brady on Michael Jordani tasemel superstaar ja ala populaarsust tema järjekordne võit ei mõjuta - Brady legend kasvas veelgi."