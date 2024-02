Mahomes ja Chiefs võitsid teist aastat järjest Super Bowli

Kohtumine algas rabedalt ning avaveerandil skoori ei tehtud. Küll sai aga 49ers kohe teise veerandaja alguses tabloole, kui lööja Jake Moody 55-jardise väravalöögi lõi. Pärast mõnda ebaõnnestunud rünnakut jõudis San Francisco vastase lõpualasse, kui püüdja Jauan Jennings kavala sööduga jooksja Christian McCaffrey leidis. 49ers lubas aga Chiefsi poolaja viimasel rünnakul väravalöögi ja riietusruumidesse mindi San Francisco 10:3 eduseisul.

Pärast Usheri esinemist sai esimesena palli Chiefs, kuid 49ersi kaitse võttis Chiefsi mängujuhi Patrick Mahomesi söödu vahelt. San Francisco võimalust realiseerida aga ei suutnud ning Chiefs jõudis kolmanda veerandi lõpus veel nelja punkti kaugusele, kui lööja Harrison Butker 57 jardi pealt väravalöögi tabas, püstitades sellega uue Super Bowli rekordi.

Umbes kolm minutit enne kolmanda veerandi lõppu tegi 49ersi püüdja eksimuse ja Chiefs sai lühikese väljaku ning Mahomes leidis püüdja Marques Valdes-Scantlingu, et Chiefs 13:10 juhtima viia. San Francisco vastas aga võimsalt ning viis palli kuue minutiga Chiefsi lõpualasse, minnes ise 16:13 juhtima.

Pingelises lõppheitluses vahetasid võistkonnad veel väravalööke, kuid Chiefs sai kaks minutit enne otsustava veerandi lõppu palli tagasi. Mahomes juhtis rünnaku lühikese ajaga 64 jardi ja Chiefs viigistas väravalöögiga, viies teist korda Super Bowli ajaloos mängu lisaajale.

Lisaperioodil sai esimesena palli 49ers, kes liikus järjepideva rünnakuga vastase 15 jardi sisse, kuid ei suutnud sealt enam uusi katseid välja teenida ja pidi väravalöögiga leppima. 28-aastane Mahomes võttis siis palli ning Kansas City jõudis 12 katsega vastase kolme jardi joonele. Mahomes jooksis siis paremale ning leidis lühikese sööduga püüdja Mecole Hardmani, kes püüdis palli touchdown'iks ja Chiefs teenis 25:22 võiduga teist aastat järjest NFL-i meistritiitli.

Kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Mahomes, kelle jaoks on see lisaks kolmandale meistritiitlile ka kolmas MVP auhind. "See tähendab mulle nii palju. Olen oma meeste üle nii uhke, see on legendaarne!" sõnas mängujuht. "Kansas City, näeme paraadil!"

Vaata Kansas City võidukat viimast rünnakut siit: