SUPER BOWLI EELVAADE: Vältimatus vastasseisus saab võita vaid üks

Hooaja viimane vastasseis lubab uhkust tunda paljudel ennustajatel ja jälgijatel, kes Eaglesi arengusse ja Chiefsi stabiilsusesse juba sügiskuudel uskusid. Kumbki meeskond ei ole NFL-i ja Ameerika spordi kõige tähtsamale lavale võõras: Eagles võitis NFL-i tiitli 2017. aastal, Chiefsi jaoks on käesolev Super Bowl viimase nelja hooaja jooksul lausa kolmas. Võidurõõmu tunti viimati aga 2019. aasta hooaja finaalmängus.

Nii Kansas City kui ka Philadelphia olid enda vastavate konverentside parimad meeskonnad ja mõlema tiimi mängujuhid olid esikandidaadid liiga kõige väärtuslikuma mängija auhinnale. Chiefsi rünnakut juhib 27-aastane Patrick Mahomes, kelle talent on igas mõõtmes võrreldav NFL-i ajaloo parimate mängujuhtidega. Eaglesi rünnakut juhib 24-aastane Jalen Hurts, kelle arenguhüpe sel aastal on olnud süsteemse ja agressiivse meeskonnaehituse tagajärg. Nende kahe mehe kohtumine tähistab Super Bowli ajaloo esimest, kus mõlema meeskonna mängujuht on mustanahaline, 27-aastane Mahomes ja 24-aastane Hurts on vanuselt kokkuliidetuna ka noorim mängujuhtide vastasseis Super Bowli ajaloos.

Kuigi kahe vankumatu jõu kohtumine Super Bowlil tundus hooaja käigus vältimatu, pidid mõlemad hooaja omajagu takistusi ületama.

Võrdne hooaja lõppseis, erinevad teekonnad

Põhihooaja lõpetasid mõlemad meeskonnad 14 võidu ja kolme kaotusega, võites sellega enda vastavate konverentside esikohad. Kansas City alustas hooaega kahe võiduga, misjärel said Indianapolis Coltsi käest üllatuskaotuse. Hooaja eel mitu suurt muutust teinud Chiefs võitis siis kaks mängu, aga kaotasid kuuendal mängunädalal konverentsirivaalile Buffalo Billsile. Pärast kaotust Buffalole võitsid nad taas viis mängu, aga kaotasid 13. mängunädalal teisele konverentsirivaalile Cincinnati Bengalsile.

Kuigi Chiefs lõpetas põhihooaja tugevalt ning ei komistanud enam, kerkisid esimest korda Patrick Mahomesi viieaastase karjääri jooksul tõsised küsimused Kansas City võimuaja püsimise kohta. Nii Bengals kui Bills olid ehitanud enda meeskonnad sisuliselt Kansas City alistamiseks ja Chiefsi võimetus enda taset nendeks mängudeks piisavalt tõsta oli murettekitav.

Kui Chiefsi hooaeg oli 14 võidu kohta tormiline, pani Eagles esimesest mängust gaasi põhja ja komistasid alles üheksandal nädalal. Kaotus Washingtonile jäi nende esimese 14 mängu jooksul ainsaks, kuni suurepärast hooaega teinud mängujuht Hurts enda viskeõlga vigastas. Mängujuht istus kaks mängu ja pidi vaatama, kuidas tema meeskond mõlemad kaotas.

Kui Eagles oli võrdlemisi takistusteta hooaega läbinud, kaotus New Orleans Saintsile hooaja eelviimasel nädalal tekitas muret, sest isegi ilma Hurtsi juhtimiseta oleks pidanud Philadelphia talent suutma rünnakul koguda enam kui kümme punkti. Kahvatuks jäi ka kaitse, kes lubas kesisel Saintsi rünnakul mängutempot kontrollida. Hurts naases aga hooaja viimaseks mänguks järgmisel nädalal ning aitas Philadelphial hooaja võidukalt lõpetada.

Põhihooaja järel said mõlemad meeskonnad konverentsi esikoha eest vabapääsme lõputurniiri teise vooru. Philadelphia kohtus enda esimeses play-off kohtumises New York Giantsiga, Kansas City Jacksonville Jaguarsiga.

Ka Jaguars on üks meeskondadest, kes Chiefsi staatust AFC konverentsi valitsejana jahib. Chiefs elas koduväljakul Jacksonville'i südikad ponnistused üle ning tegi piisavalt, et mäng 27:20 võita. Kuid võit ei tulnud ilma kibeduseta. Mängu esimesel veerandil langes Jaguarsi kaitsja suure hooga Mahomesi pahkluu peale ning liiga üks säravamaid tähti sai esmapilgul tõsise jalavigastuse. Mahomes naases küll pärast lühikest ravipausi, aga ei liikunud selgelt enam nii hästi, kui ta seda tavaliselt teeb.

Chiefsi järgmine mäng oli võimalus revanšiks neid põhihooajal alistanud Cincinnati Bengalsi vastu. Bengals alistas eelneval hooajal Chiefsi kahel korral, neist üks oli samamoodi mäng Super Bowli pääsemise eest. Tuliseks rivaliteediks arenenud vastasseisus särasid esialgu pigem kaitsed ja neljandale veerandile mindi vastu 20:20 viigiseisult. Chiefs sai viimast korda palli, kui tablool oli aega veel 41 sekundit ning pärast katastroofilist viga Bengalsi kaitsemängija poolt, kes tõukas Mahomesi, kui too oli juba üle äärejoone astunud, lunastas Kansas City pääsme hooaja tähtsaimale mängule.

Teise Super Bowli meeskonna jaoks möödus hooaja lõputurniir märkimisväärselt rahulikumalt. Play-off'i teises voorus kohtus Philadelphia New York Giantsiga ja poolaja seis oli 28:0 Eaglesi kasuks. Philadelphia vormistas teisel poolajal 38:7 võidu ja marssis järgmises voorus 31:7 seisuga üle ka San Francisco 49ersist.

Mida jälgida?

Kahtlemata on Super Bowli fookuseks Kansas City rünnak Philadelphia kaitse vastu, mis on hooaja vältel mängujuhtide elu põrguks teinud. Philadelphiast sai esimene meeskond NFL-i ajaloos, kus vähemalt neljal mängijal oli kümme või enam mängujuhi mahavõtmist ehk sack'i ja tiimi peale jäi ajaloolisest rekordist puudu vaid ühe mängu jagu sack'e. Nende kaitseliini talent ja sügavus lubab neil väsimust vältida ja terve mängu jooksul vastase rünnakule survet avaldada. Kaitseliini taga on ka NFL-i üks parimaid söödukaitseid, mistõttu peavad nende vastu mängivad rünnakud olema eriti paindlikud ja ettevaatlikud.

Kes parem seda Eaglesi kaitset lahti harutama, kui Patrick Mahomes ja Chiefsi peatreener Andy Reid, kelle esimene ametikoht peatreenerina oligi Philadelphias, kust ta 2013. aastal lahkus. Mahomes on ekspertide arvamusel üks talendikamaid palliviskajaid, kes eales NFL-is väljakule astunud ning tema karjääri esimesed hooajad on olnud ajalooliselt edukad. Andy Reid on aastatega tuntust kogunud enda arenduslike ründeskeemide tõttu ja viimase kümnendi jooksul on ta ainult tugevdanud enda kohta ajaloo parimate treenerite seas. Jooksjate paar Isaiah Pacheco ja Jerick McKinnon on kiired pallikandjad, aga Chiefsi rünnaku suurim oht peale mängujuhi on ikka Travis Kelce, kes püüdis hooaja jooksul 110 palli.

Kui varasematel aastatel on Kelce partneriks olnud välkkiire Tyreek Hill, siis sel hooajal on Chiefs pidanud palli jagama mitme teise püüdja vahel, sest Hill saadeti vahetustehinguga hooaja alguses Miamisse. Kansas City rünnakus on palli puudutanud mitmed mängumehed, aga Super Bowli jooksul tasub silm peal hoida Kadarius Toney, keda on kasutatud nii jooksja, püüdja kui ka viskajana.

Philadelphia ei ole aga ainult ühele poolele ehitatud ja kui kaitse vastu mängimisega on suuri probleeme, proovib Eaglesi rünnak Kansas City kaitsele samuti survet avaldama. Meeskonna tugevus on viimastel aastatel peitunud ründeliinis, mis toimib selle rünnaku mootorina, andes peamiselt hoogu liiga kõige tugevamale jooksumängule.

NFL-is on vähe meeskondi, kelle kaitse suudab Eaglesit peatada ja see meeskond on hooaja vältel lahendusi leidnud mitme erineva kaitseskeemi vastu. Keskendudes liialt Eaglesi jooksumängule, karistavad Hurts ja tema peamised püüdjad A.J. Brown, Devonta Smith ja Dallas Goedert sööduga ja kui proovid kaitsta nii söötu kui jooksu, teeb Eagles täpselt seda, mida nemad soovivad. Nende mängujuhi arenguhüpe tundub olevat ainus asi, mis neil ka eelmisel hooajal puudu oli, aga suurt tähelepanu pälvib ka tiimi peadirektor Howie Roseman, kelle agressiivsus ja kavalus tiimiehitajana on võimaldanud Hurtsil areneda. Super Bowli võitmine 24-aastaselt ühes Ameerika kõige fanaatilisemas spordilinnas tõstaks Jalen Hurtsi nime koheselt ajalooraamatutesse.