Super Bowli eelvaade | Kansas City Chiefs seisab dünastia lävel

Tänavune Super Bowl on kordusetendus 2020. aasta finaalmängust, kui Kansas City 31:20 võiduga meistritiitli pälvis. 49ers juhtis Miamis toimunud kohtumist veel seitse minutit enne mängu lõppu kümne punktiga, kuid Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes vedas oma meeskonna kolm rünnakut järjest touchdown'ini, teenides sellega oma karjääri esimese Super Bowli võidu.

Järgmisel hooajal sai Chiefs play-off mängudeks esimese asetuse ja jõudis Mahomesi eestvedamisel taas Super Bowlile. Sel korral oli vastas mees, kes 20 aastat kogu liigat enda haardes hoidis - kuuekordne Super Bowli võitja Tom Brady. Legend mängis talle omaselt veatult ja külma närviga, seevastu ei suutnud Mahomes kuidagimoodi Tampa Bay Buccaneersi kaitset lahti harutada. Chiefs kaotas ühepoolse finaali 9:31 ning Brady võitis rekordilise seitsmenda Super Bowli tiitli.

2021. aastal võitis Chiefs põhihooajal 12 mängu ja mängis neljandat talve järjest konverentsi finaalis, ent seal neil ka aur otsa sai. Super Bowlile sõitis vastasmeeskond Cincinnati Bengals.

Kahe hooaja vahel lahkus Chiefsi ridadest püüdja Tyreek Hill, kes on võimeline oma kiiruse ja plahvatuslikkusega hetkega kogu mängu kulgu muutma. Paljude üllatuseks Hilli lahkumine Mahomesi ega Chiefsi ei mõjutanud karvavõrdki. Kuldse viskekäega mängujuht võitis karjääri jooksul teise liiga kõige väärtuslikuma mängija (MVP) auhinna ja tüüris Kansas City esinduse nelja aasta jooksul kolmandat korda Super Bowlile. Otsustavas mängus alistas Chiefs tugeva teise poolaja toel Philadelphia Eaglesi 38:35 ning sellega pandi alus võimalikule dünastiale.

With a win Sunday, Patrick Mahomes will have won his second straight Super Bowl and third by the age of 28.



Tom Brady — the undisputed Greatest of All Time — has seven rings and won his third by 28 as well.



Is it time for comparisons?



✍️ @VicTafur ⤵️https://t.co/n2NHq7qWEl — The Athletic (@TheAthletic) February 8, 2024

Kroonimiseks läheb vaja kolmandat

NFL-i ajaloos on igal kümnendil olnud üks meeskond, kes on teistest peajagu rohkem tiitleid võitnud. Ameeriklased kutsuvaid sääraseid sarivõitjaid dünastiateks: näiteks Pittsburgh Steelers 1970ndatel, San Francisco 49res 1980ndatel ja Dallas Cowboys 1990ndatel. 21. sajand on olnud pisut erandlik, sest kahte esimest dekaadi domineeris üksainus meeskond.

New England Patriots mängis peatreener Bill Belichicki ja mängujuhi Tom Brady juhtimisel aastatel 2001-2018 üheksal Super Bowlil, võita suudeti neist suisa kuus. NFL-is on vaikimisi reegel, et dünastia staatus omistatakse ainult meeskondadele, kes suudavad sama tuumikuga vähemalt kolm tiitlit võita. Chiefsil avaneb nüüd võimalus selle prestiižse nimistuga liituda.

A great look at NFL Dynasties... pic.twitter.com/KD63Fu7sjZ — Jay Barker (@JayBarker7) February 1, 2018

Tänavuse hooaja eel hõljus Chiefsi kohal paar küsimärki. 33-aastane Travis Kelce on enda positsioonil liiga üks parimaid mängijaid ja Mahomesi järel meeskonna teine suurim staar, kuid ükski püüdja ei suuda kogu söödumängu enda õlgadele võtta. Seetõttu otsustati Kelce kõrvale tuua uustulnuk Rashee Rice. Suuremat panust oodati andekalt, kuid sageli vigastustega hädas Kadarius Toneylt. Värskenduskuuri läbis ka Mahomesi seljatagust turvav ründeliin, kuhu toodi lisanduseks Donovan Smith ja Jawaan Taylor.

Nooremapoolne kaitse tegi 2022. aasta lõpus märgatava arenguhüppe, ent suvel tekitas hooajaeelses treeninglaagris peavalu meeskonna parim kaitsemängija Chris Jones, kes protestiks kohale ei ilmunud. Jones hoidis meeskonnast eemal kuni põhihooaja teise mängunädalani, kuniks Chiefs nõustus tema palganumbrit kergitama. Üksmeelele jõudmisele andis tõuke hooaja avamäng, mis kaotati Detroit Lionsile 20:21.

Niipea kui Jones rivistusse naasis, võitis Chiefs kuus mängu järjest. Hooaja keskpaigaks oldi seitsme võidu ja kahe kaotusega AFC konverentsis esikohal. Pärast puhkenädalat tabas Chiefsi aga ootamatu krahh – järgmisest kuuest mängust kaotati koguni neli. Põhihooaeg lõpetati siiski kahe võiduga ja sellega teeniti kaheksas järjestikune divisjonitiitel, ent play-off'i eel Chiefs peamiste pretendentide hulka ei kuulunud. Eksperdid ja spekulandid eelistasid AFC konverentsi esindajana Baltimore Ravensit või Buffalo Billsi.

Päästa meid, Lamar Jackson!

Chiefs alustas sõelmänge koduväljaku 20 miinuskraadises külmas teenitud 26:7 võiduga Miami Dolphinsi üle. Järgmises ringis ootas neid Bills, kellega Chiefs on viimastel aastatel juba mitu klassikute hulka kuuluvat lahingut pidanud.

Seekordne vastasseis toimus Buffalos, mis tähendas, et Patrick Mahomes pidi esmakordselt playoffis võõral väljakul mängima. Kuigi kolme veerandaja järel viitasid kõik märgid Billsi võidule, suutis Chiefs lõpu enda kasuks kallutada ja kohtumise 27:24 võita. Buffalo toetajate südamed olid taas murtud. See tähendas, et Chiefsi lahutas järjekordsest Super Bowlist vaid poolfinaalmäng võõrsil Baltimore Ravensi vastu.

Poolfinaalile eelnenud nädalal hakkas sotsiaalmeedias levima meem "Päästa meid, Lamar Jackson!". Kummalisel kombel ei ole selle tähendus otseselt seotud Ravensi mängujuhi Lamar Jacksoniga, vaid hoopis Taylor Swiftiga. Ilmselt on nii mõnigi lugeja juba teadlik, et maailma kuulsaim popstaar on suhtes eelnevalt mainitud Travis Kelce'iga. Swift on hooaja jooksul väisanud mitut Chiefsi mängu ja ka telepilti sattunud.

Lühidalt öeldes üritati meemiga mõista anda, et "tõelised fännid" on tüdinenud nii Chiefsist, nende edukusest kui ka Taylor Swiftist. Kes muu saaks Chiefsi ümber keerlevat meediatormi peatada, kui vastasmeeskonna mängujuht, tänavu MVP auhinnaga pärjatud Lamar Jackson? Kahjuks või õnneks ei "päästnud" Lamar Jackson kedagi, sest Kansas City suutis poolfinaalis oma paremuse maksma panna 17:10. Nii jõutigi viimase viie aasta jooksul neljandat korda Super Bowlile.

Võidu võti peitub ründeliinis

Kui Kansas City Chiefs ja San Franciso 49ers 2020. aasta Super Bowlil kohtusid, siis sõltus Chiefsi käekäik suuresti Patrick Mahomesist. Nüüd on talle tuge pakkumas kaitse, mis on Mahomesi-ajastu parim.

Kaitseliin eesotsas Chris Jonesiga peab San Francisco ründeliini ja quarterback Brock Purdyt järjepidevalt survestama, vastasel juhul saab Chiefs karistatud üliohtliku trio poolt, kuhu kuuluvad Christian McCaffrey, Deebo Samuel ja George Kittle. San Francisco ründeliinis tegutseb Trent Williamsi näol liiga üks hinnatumaid blokeerijaid, kuid ülejäänud neli meest peaksid Kansas City kaitsjatele jõukohased olema.

Teisel pool palli ei tasu Mahomesi ega Kelce'i pärast muretseda, sest nemad teevad niikuinii oma töö ära. Küll aga tuleb muretseda ründeliini pärast, mis on vaatamata Jawaan Taylori ja Donovan Smithi liitumisele sel hooajal pigem kahvatult esinenud. Samuti on küsimärgi all ründeliini parima mängija Joe Thuney osalus, keda kimbutab rinnalihase vigastus.

Play-off'is on Chiefsi ründeliin senimaani korralikult hakkama saanud, kuid San Francisco kaitseliin (ja kaitse üldse) on mitmete statistilise näitaja poolest liiga üks parimaid.

Autori ennustus: Chiefs võidab 24:20

Ajalugu ütleb, et suurtes mängudes nagu Super Bowl jäävad tihtilugu peale meeskonnad, kellel on vastasest raudsem kaitse. Sel korral on raske kaalukaussi ühele või teisele poole kallutada, sest mõlema tiimi kaitse on võimeline vastase rünnakut halvama. Kuna rünnakul usaldan Patrick Mahomesi rohkem kui Brock Purdyt, siis annan kerge eelise Chiefsile.

San Francisco 49ersi senise käekäiguga on võimalik tutvuda siin.