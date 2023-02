Kansas City tuli tugeva teise poolaja toel Super Bowli võitjaks

Philadelphia läks eduka esimese rünnakuga 7:0 juhtima, punktiarve avas mängujuhi Jalen Hurtsi ühejardine jooks. Kansas City vastust võlgu ei jäänud, esimesel rünnakul leidis liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Patrick Mahomes 18-jardise touchdown-sööduga Travis Kelce'i. Teisele veerandajale mindi vastu 7:7 viigiseisul.

Philadelphial kulus teise veerandi alguses vaid loetud sekundid, et taas juhtima minna. Sel korral viskas Hurts 45-jardise söödu A.J. Brownile. Philadelphia järgmisel rünnakul pillas Hurts palli maha ja Kansas City kaitsja Nick Bolton jooksis palliga üle Philadelphia väravajoone, viigistades seisu 14:14-le. Poolaja lõppsõna jäi siiski Philadelphiale, Hurts skooris oma teise touchdown-jooksu ja lööja Jake Elliott lisas tabloole veel kolm punkti. Poolajapausiks oli seis Philadelphia poolt vaadatuna 24:10.

Pärast Rihanna vaheajakontserti, kulges mäng Kansas City taktikepi all. Mahomesi ja Isiah Pacheco juhtimisel läks Kansas City üheksa minutit enne kohtumise lõppu 35:27 juhtima. Hurts tõi Philadelphia mängu tagasi, kui skooris viis minutit enne lõpuvilet oma kolmanda touchdown-jooksu.

Tasavägine heitlus näis minevat lisaajale, kuid veidi vähem kui kaks minutit enne kohtumise lõppu tegi Philadelphia kaitsja James Bradberry vastasmängijale vea, mis aitas Kansas Cityl rünnakut pikendada ja mänguaja viimaste sekunditeni viia. Tiitlivõidu kindlustas Harrison Butkeri edukas väravalöök kaheksa sekundit enne lõppu ning seega krooniti Kansas City kolmandat korda Super Bowli võitjaks. Eelmised kaks tiitlivõitu tulid 1969. ja 2019. aastal.

Patrick Mahomes lisas auhinnakappi ka Super Bowli kõige väärtuslikuma mängija auhinna. Kansas City mängujuht lõpetas mängu 182 söödujardi, 44 jooksujardi ja kolme touchdown'iga. Ühtlasi on see Mahomesi teine Super Bowli MVP auhind. Kansas City peatreenerist Andy Reidist sai 14. peatreener, kellel on õnnestunud mitu Super Bowli võita.