Eagles ei andnud Super Bowlis Chiefsile võimalustki

Kahe aasta taguse Super Bowli kaotuse eest revanši otsinud Eagles domineeris New Orleansis toimunud Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i finaalmängu algusest lõpuni välja.

Kohtumise saatus otsustati sisuliselt teise veerandaja keskel, kui Eaglesi kaitsemängija Cooper DeJean sooritas pick-six'i ehk tegi Chiefsi mängujuhi Patrick Mahomesi söödule vaheltlõike ja jooksis seejärel palliga Chiefsi lõpualasse, viies omad 17:0 juhtima. Seejuures oli juhtumisi ka 22. sünnipäeva tähistanud kaitsemängija jaoks tegemist karjääri esimese vaheltlõikega NFL-is.

