X!

Mahomes ja Chiefs võivad esimest korda play-off'ist välja jääda

Ameerika jalgpall
Patrick Mahomes (palliga)
Patrick Mahomes (palliga) Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ameerika jalgpall

Viimase seitsme aasta jooksul viis korda ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i finaalmängus ehk Super Bowlis mänginud Kansas City Chiefs on tänavu olukorras, kus ainuüksi play-off'i jõudmine vajaks suurt eneseületust ja hulganisti õnne.

Alates aastast 2018, mil Patrick Mahomes sai Kansas City mängujuhiks, on meeskond võitnud Super Bowli kolm korda ja saanud finaalis kaks kaotust. Seejuures on Chiefs jõudnud Mahomesi kõigil kaheksal aastal Mahomesi juhtimisel vähemalt poolfinaali, aga tänavu vajab Kansas City ainuüksi play-off'i jõudmiseks suurt õnnestumist.

Enne hooaega rünnakut taas ümber ehitanud Chiefs alustas hooaega kahe järjestikuse kaotusega, aga võitis järgmisest kuuest mängust viis. Seejärel kaotasid nad aga neljast mängust kolm ning kehvad esitused jätkusid ka öösel vastu esmaspäeva, kui Houston Texans mulluse play-off'i kaotuse eest revanši võttis.

Texansi kaitse suutis terve mängu vältel Mahomesi survestada ning võitis poolaja 10:0. Chiefsi kaitse ärkas teisel poolajal samuti ellu ning võõrustajal õnnestus kolmandal veerandil viigistada, kuid Mahomes viskas otsustaval veerandil kaks vaheltlõiget ja Texans pälvis 20:10 võidu.

Houstoni kaitse kuulub kahtlemata liiga parimate sekka, kuid Chiefs kaotas selle mängu sarnaselt nagu nad terve hooaja kaotanud on. Vigastatud ründeliin kutsub survet, mistõttu peab Mahomes sooritama suurepäraseid sööte, kuid mängujuhi püüdjad veavad pahatihti teda alt. Houstoni suurepärased söödukaitsjad võtsid vahelt kolm söötu, neist viimase puterdas kaitsja kätesse Mahomesi kõige ustavam püüdja Travis Kelce.

NFL-is on kokku 32 tiimi, kes on jagatud kahte konverentsi ning seal omakorda veel nelja divisjoni. Mõlemast konverentsist pääsevad play-off'i divisjonide võitjad ning ülejäänudest meeskondadest kolm paremat.

Kuue võidu ja seitsme kaotusega Chiefs on valitsenud AFC läänedivisjoni alates 2016. aastast, kuid see seeria saab tänavu läbi, sest Denver Broncos hoiab 11 võidu kahe kaotusega AFC konverentsi esikohta ja divisjonis on Chiefsist ees veel kaheksa võitu ja neli kaotust kogunud Los Angeles Chargers. Konverentsis on viimasel ehk seitsmendal play-off'i kohal just Texans, kes on võitnud kaheksa ja kaotanud viis mängu ehk Kansas City on neist kahe võidu kaugusel ja pidada on jäänud neli kohtumist.

Chiefs võõrustab sel hooajal nii Chargersit kui Broncost ja saab võõrsil mängida liiga halvimate sekka kuuluvate Tennessee Titansi ja Las Vegas Raidersiga, aga üks kaotus tähendaks juba hooaja lõppu. NFL-i kodulehe andmeil on Chiefsil vaid 15-protsendiline võimalus play-off'i jõuda.

NFL-i põhihooaeg lõppeb 4. jaanuaril, Super Bowl toimub Eesti aja järgi 9. jaanuari öötundidel. Põhja-Ameerika spordipidu võõrustab sel hooajal San Francisco, poolajaesinejaks on Bad Bunny.

Tulemused:
Detroit - Dallas 44:30
Tampa Bay - New Orleans 20:24
New York Jets - Miami 10:34
Minnesota - Washington 31:0
Jacksonville - Indianapolis 36:19
Cleveland - Tennessee 29:31
Baltimore - Pittsburgh 22:27
Buffalo - Cincinnati 39:34
Atlanta - Seattle 9:37
Las Vegas - Denver 17:24
Green Bay - Chicago 28:21
Arizona - Los Angeles Rams

Toimetaja: Kristjan Kallaste

