Super Bowlis lähevad taaskord vastamisi Chiefs ja Eagles

Philadelphia võõrustas poolfinaalis divisjonirivaali Washington Commandersit ning lõpetas dünaamilise jooksja Saquon Barkley juhtimisel avaveerandi 14:3 eduseisul. Südikas Commanders vastas väravalöögi ja touchdown'iga, kuid Eagles kasutas veerandi lõpus vastase eksimused ära ning läks riietusruumi 27:15 eduga.

Teisel poolajal pani kodumeeskond aga oma paremuse maksma. Eagles skooris teisel poolaja 28 punkti ning lubas Washingtonile vaid seitse ning realiseeris kindla 55:23 (14:3, 13:12, 7:8, 21:0) võiduga koha Super Bowlis.

Tiitlikaitsja Kansas City võõrustas taaskord play-off'is Buffalo Billsi ning jäi teise veerandi alguses 7:10 kaotusseisu, aga vastas kahe touchdown'iga, et poolajaks 21:16 juhtima minna. Bills läks kolmandal veerandil jooksja James Cooki suurepärase sooritusega juhtima, kuid Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes viis oma klubi otsustaval veerandil taas seitsmega peale.

Bills jõudis kuus minutit enne mängu lõppu viigini, kuid Chiefs lisas väravalöögi ning lämmatas kaitses Billsi otsustava rünnaku, realiseerides 32:29 (7:3, 14:13, 0:6, 11:7) võidu.

Viimased kaks Super Bowli võitnud Chiefs on ajaloolise saavutuse lähedal, sest ükski NFL-i klubi pole seni suutnud võita kolme järjestikust tiitlit. Kansas City on spordimaailma üks võimsamaid valitsejaid - viimase kuue aasta jooksul on nad finaali jõudnud viiel korral ning tulnud meistriks kolmel korral. Eagles jahib klubi ajaloo teist tiitlit, 2018. aastal alistati Tom Brady juhitud New England Patriots.

Chiefs ja Eagles kohtusid finaalis ka 2023. aasta veebruaris, kus Chiefs teisel poolajal kümnepunktilise kaotusseisu kustutas ning 38:35 võidu vormistas.

Super Bowl toimub Eesti aja järgi öösel vastu 10. veebruari.