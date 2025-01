Külm: eesmärk oli finišisse jõuda, läheme siit edasi

Eesti koondise jaoks oli päeva tähtsaim küsimärk Susan Külma kohal, kes oli sprindis küll eestlannade parim, ent vajas finišis meditsiinilist abi ning minestas. Laupäeval eksis ta esimeses lamadestiirus kaks, ülejäänud kolmes tiirus ühe korra ning lõpetas 55 finišisse jõudnud naise seas 49. kohal, kaotades teise järjestikuse etapivõidu teeninud Lou Jeanmonnot'le üle viie minuti.

"Tänase päeva eesmärk oli finišisse jõuda," tõdes Külm võistluse järel ERR-iga rääkides. "Jälgisin enesetunnet, energiat oli selgelt vähem, aga täna palju õnnelikum finiš. Oleme rahul juba sellega ja läheme siit edasi. Sõidu ajal see tunne mind ei häirinud, pigem tundsin, et jõud on otsas," sõnas Külm, kes sõidab enda sõnul pühapäeval ka teatesõidus.

Viimasena alustanud Johanna Talihärm läbis lamadestiirud puhaste paberitega, aga püstitiirudes jäi üles kolm märki ning lõpuks tuli kuue ja poole minutilise kaotuse juures 53. koht. Tema järel ületas eelviimasena finišijoone kokku seitse möödalasku teinud Regina Ermits.

"Rajal oli sõit kohutav, tiirudes üritasin päästa nii palju kui päästa oli, aga kui hingata ei saa, siis on kõik asjad palju raskemad keskmäestikus. Varem mul ei ole siin sellist jama olnud," ütles Talihärm.