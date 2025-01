Kõiv tervisemurest: kui Susan tunneb, et ta on valmis, siis ta stardib

Külm tundis end pärast neljapäevase sprindi lõppu halvasti ning ta viidi staadionil tervisekontrolli. Eesti laskesuusaföderatsiooni spordidirektori Kauri Kõivu sõnul on Külmaga praeguseks kõik korras.

"Olime eile natuke üllatunud," tõdes Kõiv. "Oleme suhelnud nii võistluste arsti kui enda koondise arstiga, oleme pildi kokku pannud ning ilmselt oligi mitme paha asja kokku sattumine. Tulime mäestikku, polnud siin kohanenud, Susan tegi väga tugeva viimase ringi viimase lõigu, energia sai otsa, tundis end kehvasti ning tekkis väike minestus. Seda on tal ka varem juhtunud, aga mitte nii hullusti kui eile," lisas ta.

"Oleme suhelnud arstidega, et välja selgitada, et see ei oleks midagi ohtlikku. Kõik protseduurid ja uuringud, mis tal siin tehti, kõik oli okei. Midagi sellist ei ole, miks me peaks teda startimast keelama," sõnas alaliidu spordidirektor.

Laupäeval on Anterselvas kavas naiste jälitussõit, pühapäeval teatesõidud. "Kõik käib selle järgi, kuidas tunneb ennast Susan: kui ta vähegi tunneb, et ta ei ole valmis, siis ta ei lähe; kui ta on valmis, siis ta stardib," kinnitas Kõiv.