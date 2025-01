Karjääri parima tulemuse teinud Külm proovib Anterselvas vigu parandada

Maalilises Anterselvas, kus järgmisel aastal jagatakse olümpiamängude medaleid, alustatakse neljapäeval maailma karika sarja nädalavahetusega. Eesti naiskond on kohal täies koosseisus, teiste hulgas on tagasi Tuuli Tomingas, kes eelmise etapi Ruhpoldingis vahele jättis.

Susan Külm tegi Ruhpoldingis karjääri parimad sõidud ja tuleb neljapäeval starti hoopis teises olukorras. "Ruhpoldingist lahti lasin loodetavasti hästi, võtsin kaasa kõik positiivse, analüüsisin läbi kõik vead, mida saaks paremini teha. Lähen nüüd võistlustele peale nii, et neid vigu parandada," ütles Külm ERR-ile.

"Olime jõulude ajal siin laagris, ei ole väga pikka mägede pausi tekkinud. Loodetavasti ka see aklimatiseerumine on kiirem seekord, teoorias [kolmapäev] peaks olema kõige raskem päev. Edasi peaks minema kergemaks, aga seda on juba homme näha," lisas ta. "Kõrgus teeb raja endiselt raskeks, küsimus on see, kui väga sa ära kukud ja kui valus hakkab."

Antholz-Anterselva etapp algab neljapäeval naiste sprindiga, võistlustele saab kaasa elada ETV ja ERR-i spordiportaali ülekannete vahendusel.