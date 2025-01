Bö ERR-ile: tahan lõpetada oma parimal tasemel

Oma 395. MK-etapil suutis Tarjei Bö Anterselvas võidutseda karjääris esimest korda, läbides tiirud puhaste paberitega. Vaid 0,4 sekundiga kaotas talle koondisekaaslane Sturla Holm Lägreid, kes aga kerkis kolmepunktilise eduga uueks MK-sarja üldliidriks reedel üheksandana lõpetanud Johannes Thingnes Bö ette.

"Eelmisel talvel arvasin, et see on mu viimane [hooaeg]," rääkis Bö võistluse järel ERR-ile. "Aga kui hooaeg lõppes, siis tundsin, et see pole veel õige otsus lõpetada. Mul oli sees veel energiat ja mul oli tunne, et tahan veel midagi

saavutada. Ent tundsin selle hooaja alguses, et nüüd on kõik."

"Ma ei taha seda rasket tööd enam teha. Tahan spordi lõpetada oma parimal tasemel. Teadsin jõulude ajal, et kui ma võidan veel ühe võistluse, siis ma annan sellest teada. Tahtsin endale teha ilusa mälestuse, et ütlen seda päeval, kui ma võidan," lisas Bö.

Neljast stardis olnud Eesti mehest pääsesid kaks jälitussõitu, kui Rene Zahkna oli 46. ja Kristo Siimer sai 53. koha.