Sakslannad teenisid kodupubliku ees võidu, Eesti jäi esikümnest välja

Kodupubliku ees võistelnud sakslannad püsisid esimese terve sõidu vältel esikümnes, aga murdehetk tuli viimases vahetuses, kus MK-sarja üldliider Franziska Preuss veatult lasi. Saksamaa eksis kodupubliku ees vaid neljal lasul ning Preuss tõi uhkelt sakslannad ajaga 1:02.47,8 (0+4) esimesena üle finišijoone.

Teise koha pälvisid Norra naised (0+10; +17,4), esikolmikusse mahtusid veel ühel trahviringil käinud prantslannad (1+7; +25,8), kes edestasid Šveitsi (0+8; +35,8).

Sakslannade jaoks oli see teine järjestikune võit teatesõidus, hooaja esimeses sõidus pidid nad seitsmenda kohaga leppima. Toona võidutses Kontiolahtis Rootsi, kes saavutas laupäeval viienda koha (1+12; +1.06,3).

