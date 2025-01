Manchester City palkas kaitseliini tugevdama usbeki

Seni Prantsusmaa kõrgliigaklubis Lensis mänginud keskkaitsja sõlmis uue tööandjaga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu, millega sai temast esimene Usbekistani jalgpallur Inglismaa kõrgliigas.

"Manchester City koosseis on täis maailma tippmängijaid ning ma ei jõua ära oodata, millal saan nende kõigiga kohtuda ja koos mängida. Mõistagi on Pep Guardiola üks läbi aegade paremaid treenereid ning olen väga elevil, et saan temalt õppida ja oma taset veelgi tõsta," ütles Husanov klubi pressiteate vahendusel.

Inglismaa meedia teatel ei jää Husanov City ainsaks talviseks täienduseks, sest klubi tunneb huvi ka Frankfurdi Eintrachti egiptlasest ääreründaja Omar Marmoushi vastu. Nädal tagasi jõudis City kokkuleppeni Brasiilia klubi Palmeirasega, mille kohaselt liitub nende rivistusega 19-aastane keskkaitsja Vitor Reis.

City on sel nädalal võistlustules kahes sarjas. Kolmapäeval minnakse Meistrite liigas võõrsil vastamisi Pariisi Saint-Germainiga ning laupäeval võõrustatakse koduliigas Londoni Chelseat.