Vabatahtlike panus tagab Tondirabas MM-turniiri sujuva korralduse

Eesti Jäähokiliit võõrustab sel kevadel Tallinnas Tondiraba jäähallis meeste esimese divisjoni MM-turniiri ja praegu korraldatakse alla 20-aastaste noormeeste sama taseme võistlust.

Kui noorteturniiri eelarve on 300 000 kuni 400 000 euro vahel, siis meeste turniiril kuni pool miljonit eurot. Oma rahalise panuse annavad rahvusvaheline alaliit, linn ja riik, toetajad ja lisandub piletitulu. Nädalapäevad kestva võistluse korraldamine pole mõeldav ilma vabatahtlike abita.

"Meil on seal 30-40 vabatahtlikku, kes on siin kõik need seitse päeva. Lisaks siis meie enda kontor, kus meil on täna kuus inimest, kes on selle turniiriga seotud. Lisaks siis nii-öelda lisavabatahtlikud nagu minu perekond näiteks, kes on igaüks mingis rollis. Lõpuks on siin mingi 60 inimese ringis, kes meil seda asja teevad," selgitas Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras.

Varasemate turniiride hea korraldus on viinud selleni, et rahvusvaheline alaliit on andnud igal aastal Eestile korraldada ühe või mitu MM-turniiri. Esimene U-20 vanuseklassi MM-il osalev koondis saabus Tallinna juba 3. jaanuaril ja kõik see toob tulu ka riigile ja linnale.

"Turistide puhul olen kuulnud mõõdetakse ööbimiste arvu. Meie selle turniiri ööbimiste arv on alla 4000. Isegi rohkem: koos laagritega seal 5000 juures. Kui suvel võib-olla on meie hotellidel niigi hästi, siis kindlasti talvehooajal on see ju ainult kasuks, et selliseid turniire teeme," märkis Parras.

U-20 vanuseklassi MM kestab Tallinnas reedeni, Eesti koondis on praeguseks võitnud kolmest mängust ühe.