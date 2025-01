Sloveenia liider lõi käed Eesti jalgpallikoondise ründaja Tammega

23-aastase Tamme kokkulepe kehtib 2026/2027 hooaja lõpuni koos võimalusega seda soovi korral veel aasta võrra pikendada. "Ma olen väga õnnelik, et minust sai Olimpija liige," lausus eestlane klubi kodulehekülje vahendusel.

"Ma usun, et olen tulnud õigel hetkel õigesse kohta. Meeskond oli hooaja esimeses pooles väga edukas ja ma olen siin selleks, et aidata neil täita järgmisi eesmärke."

"Olimpia sihib tippu ja tahab võita karikaid. Klubi juhtkond ütles selle selgelt välja ja nii on õige. Ma ei jõua ära oodata, mil saan kohtuda oma meeskonnakaaslastega ja hiljem end fännidele tutvustada," jätkas ta.

Klubi spordidirektor Goran Boromisa kommenteeris eestlase palkamist järgnevalt: "Ma olen õnnelik, et Alex on tulevikus meiega. Oleme teda juba mõnda aega jälginud. Vaatasin teda ka Eesti koondise mängus Slovakkiaga."

"Ta on väga tugev ja jõuline ründaja, kelle jalgpallialane intelligentsus on kõrgel tasemel," kiitis Boromisa. "Ma arvan, et ta on õige profiiliga mängija, keda me vajame, nii et tere tulemast klubisse ja kõike paremat, Alex!"

Tamm on suurema osa senisest karjäärist veetnud Nõmme Kaljus. Eelmisel hooajal lõi ta klubi eest 35 liigamängus 28 tabamust. See tõi talle kindlalt ka parima väravaküti tiitli. Eesti koondises on tosina mänguga kirjas kaks väravat, neist mõlemad sündisid eelmisel aastal.

Ljubljana klubi on Sloveenia kõrgliigat hästi alustanud ja talvepausiks ehk poole hooaja järel ollakse 39 punktiga liidrikohal. Konkurendid jäävad kuue punkti kaugusele.

Lisaks kohalikele sarjadele jätkatakse sel aastal mängudega ka Euroopa Konverentsiliiga sõelmängudes.

2005. aastal asutatud klubi võitis Sloveenia kõrgliiga 2016., 2018. ja 2023. aastal, lisaks on neljal korral võidetud Sloveenia karikas, viimati 2023. aastal.