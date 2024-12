VIDEO | Läti hokikoondis üllatas juunioride MM-il Kanadat

Pärast väravateta avaperioodi avas skoori Kanada, kui Jett Luchanko teise perioodi ainsa värava viskas. Eriks Mateiko viigistas seisu kõigest seitse minutit enne mängu lõppu, kuid Calum Ritchie viis minut hiljem võõrustaja taas juhtima. Läti päästis mängu kaks ja pool minutit enne lõpusireeni, kui kapten Peteris Bulans taaskord tabloole viigiseisu tõi.

Kuivõrd lisaajal kumbki meeskond väravani ei jõudnud, selgus võitja karistusvisetel.

Väravavahid tegid seerias suurepärast tööd ning hoidsid seljataguse esimese seitsme viskevooru jooksul puhtana. Kanadalane Berkly Catton eksis Kanada kaheksandal viskel, aga mängus ühe värava visanud Mateiko suutis siis realiseerida ning Läti teenis 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) võidu.

"See on üks mäng ja kõike võib juhtuda," sõnas Läti peatreener Artis Abols. "See tähendab meile väga palju, aga samas ei ole see kuigi tähtis, sest kaks punkti üksinda ei anna meile midagi. Vajame kaht veel. Täna oleme õnnelikud, aga mängime homme samal tasemel vastasega (USA - toim), seega peame juba vaimu valmis panema."

Kuigi Läti kangelaseks kerkis viigi- ja võiduvärava autor Mateiko, siis suurt au väärib ka puurilukk Linards Feldbergs, kelle värava suunas tehti 57 pealeviset, millest võrku puudutasid vaid kaks. Kanada väravavaht Jack Ivankovic tõrjus lätlaste 26 viskest 24.

Teised tulemused:

Šveits - Slovakkia 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Saksamaa - Soome 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Rootsi - Kasahstan 8:1 (5:0, 1:1, 2:0)