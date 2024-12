Soome hokinoored alistasid MM-il tiitlikaitsja USA

Kolmandat perioodi 2:3 kaotusseisust alustanud USA jõudis üsna kolmandiku alguses viigini, kui neljandal minutil skooris Brodie Ziemer. Rohkem normaalajal väravaid ei visatud. Kui lisaaega oli mängitud 1.46, viskas soomlaste võiduvärava Tuomas Uronen.

Viimati sai Soome juunioride MM-il USA-st jagu 2020. aastal veerandfinaalis, pärast seda võttis USA kolm võitu järjest, nende seas ka 2024. aasta MM-i poolfinaalis.

Soomele oli see kolmest mängust teine võit, USA-le aga esimene kaotus. Sellest hoolimata jätkab USA A-alagrupi liidrina, olles kogunud seitse punkti. Teine on samuti seitsme punktiga Kanada, kes viimati alistas 3:0 Saksamaa. Soome on viie punktiga kolmas. Kõik kolm on pääsu veerandfinaali juba taganud, viimase edasipääseja selgitavad Saksamaa ja Läti omavahel. Praegu on Läti kahe punktiga neljas, Saksamaal on võiduarve avamata.

Alagrupi viimases voorus mängib Läti Soomega ja Kanada USA-ga.

Esimesena jõudis turniiril kolme võiduni eelmise MM-i finalist Rootsi, alistades 7:5 Šveitsi. Hilisemas mängus sai samaga hakkama Tšehhi, olles 4:2 parem Slovakkiast. Nii Tšehhil kui Rootsil on seega maksimaalsed üheksa punkti ja mõlemad on koha veerandfinaalis juba taganud.