Padel on tõusnud Eestis harrastatuse poolest esikümnesse

Padeli liit sündis Eestis kõigest seitse aastat tagasi, tänaseks on ala tõusnud harrastajate seas Eesti esikümnesse. Tänavu avati sajas padeliväljak.

"Kasv on olnud tohutu viimastel aastatel, täpselt samamoodi nagu näeme seda Põhjamaades, nii ka Eestis, kus oleme top kümnesse jõudnud väga kiiresti," ütles Eesti padeliliidu juhatuse liige Siim Tuus ERR-ile.

"Väljakutest on veel puudus, mis tähendab, et õhtuti ja samamoodi nädalavahetuseti on kõik need väljakud puupüsti täis. See näitab seda, et natuke on veel ruumi, aga samas me liidu poolt alati eelistame seda, kui see kasv on orgaaniline."

Ambitsioon on kasvada nii harrastus- kui ka tippsspordina, seda nii Eestis kui ka piiri taga. Rahvusvaheline alaliit on eesmärgiks seadnud ka olümpiale pääsemise. Kuigi noori kasvatatakse jõudsalt peale, on Eesti padelitipud praegu veel teiste alade taustaga, nii ka esireket Oskar Erik Hakonen, kes mängis 12 aastat tipptennist. Reketialade taust on plussiks, kuid edu see ei taga.

"Väljak on veits teistsugune, klaasseinad on ümber ja võrreldes tennisereketiga on reket teistsugune," võrdles Hakonen. "Ühel on keeled, teisel ei ole. Aga põhiline - veidi väiksem väljak ja klaasseinad."

Praegu on Eesti padeli tase võrreldav lähinaabrite omaga. "Eks me ikka proovime seda välismaa tuuri ka kaasa mängida, aga kindlasti Eestis tipus püsida, võiks ikkagi paar aastat top kolmes püsida püsida, välismaal ka kaasa mängida ja seal edetabelikohta tõsta," visioneeris Hakonen.

Padel Mastersi meeste finaalid ja naiste viimased mängud peetakse reedel Padel+ Kawe keskuses.