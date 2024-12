Rahastuse leidnud Eesti vabavõitlusliiga loodab rahvusvaheliselt laieneda

MMA Raju liiga uueks omanikeks sai Evecon Raju OÜ, kelle tegevjuht Ott Tõnissaare sõnul on tehing Eesti võitlusspordimaastikul unikaalne. "Pika ajalooga liiga bränd on juba omajagu tuntust kogunud ning tehing on viimase 15 aasta töö tulemus – teist sellist Eesti võitlusspordi ajaloost teada ei ole," sõnas ta.

Ettevõtte loodab järgmiste aastatega viia sarja rahvusvaheliselt kõrgemale tasemele. "Rajul osalevad võistlejad hindavad kõrgelt väga head korraldust ja võimalusi, mida liiga neile pakub. Kolm Raju võitlejat on jätkanud karjääri maailma esiliigas UFC-s, neist üks vahetult pärast Eestis peetud matši," lisas Tõnissaar.

Raju vabavõitlussarja järgmine võitlusõhtu leiab aset 22. veebruaril Tartus A. Le Coq spordimajas. Järgmisel aastal toimub veel võitlusõhtu septembris Tallinnas Tondiraba Jäähallis.

Liiga ajaloo esimene sündmus toimus 2009. aasta veebruaris Tartu Ülikooli spordihoones. Kokku on 16 võistluse jooksul peetud 261 matši – nendest 65 profimatši ja 195 amatöörmatši.

Sportlik vabavõitlus (Mixed Martial Arts ehk MMA) on kahevõitlusala, mille eesmärgiks on selgitada sportlikus keskkonnas välja parim võitleja. Vabavõitleja eesmärk on vastane kas nokautida või sundida vastane alla andma läbi alistusvõtte.