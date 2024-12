Tomingas ja Ermits pääsesid jälitussõitu, Preuss sai pika vahe järel võidu

Pikalt püsis esikohal juba viiendana stardis olnud ning mõlemad lasketiirud puhaste paberitega läbinud prantslanna Sophie Chauveau, aga püstitiirus ühe möödalasu teinud Preuss edestas teda lõpuks 7,7 sekundiga. Chauveau saavutas MK-sarjas karjääri parima individuaalse tulemuse.

30-aastase sakslanna jaoks on tegu karjääri teise individuaalse etapivõiduga, esimene ja seni ainus triumf sündis ligi kuus aastat tagasi kodupubliku ees Ruhpoldingis. Nulle lasti reedel vähe, samuti sai sellega hakkama norralanna Karoline Offigstad Knotten, kes kaotas Preussile 10,1 sekundit ja sai kolmanda koha.

Kontiolahtis sprindisõidu vahele jätnud Tuuli Tomingas eksis ühe korra püstitiirus ja kaotas Preussile lõpuks 1.36,3, mis andis talle 44. koha. Jälitussõitu pääses ka Regina Ermits (1+1; +1.57,4), kes oli 57., Susan Külm (2+1; +2.17,0) sai 67. ning Hanna-Brita Kaasik (0+1; +2.55,5) 91. koha.

Enne võistlust:

Eestlannasid on reedel stardis neli: Tuuli Tomingas kannab numbrit 10, Regina Ermits on number 30, Susan Külm 51 ja Hanna-Brita Kaasik tuleb rajale 90. naisena. Kokku on stardinimekirjas 108 laskesuusatajat.

Ermits tegi Kontiolahtis MK-karjääri parima sõidu, kui saavutas lühikesel tavadistantsil kaheksanda koha. Sprindis oli ta ühe möödalasu juures 42. ning pääses ka ühisstardist sõitu, kus läks alt lamadestiirudes ja sai 30. koha.

Tomingas jättis hooaja esimesel MK-etapil Kontiolahtis vahele nii paarissegateate- kui segateatesõidu ning ka sprindi. "Finišis olin pettunud, aga siis ei olnud ma veel sõiduaegadega kursis. Kui kõik olid lõpetanud ja analüüsist vaatas mulle vastu müstiliselt suur sõidukaotus, vajus mu süda saapasäärde. Ma ei lonkinud, ma ei tundnud end otseselt halvasti, kuidas see sõidukaotus nii suureks sai minna?" küsis Tomingas oma suusablogis talle nelja möödalasu ja enam kui viieminutilise kaotuse juures 76. koha toonud lühikest tavadistantsi analüüsides.

"Võtsime minu võistlused üksipulgi lahti ja jõudsime järeldusele, et suurimad kaotused tekkisid just kergetel osadel. Tõuse olin sõitnud hästi. Suusk pole kindlasti olnud parim, aga kurja juur oli ilmselt siiski laugete osade tuimalt sõitmises. Põhjus ei saa olla funktsioonis, pigem on tegu lihasväsimuse või magava närvisüsteemiga. Tehtud said ka vereanalüüsid, ehk annavad sealt saadud tulemused mingeid vastuseid."

"Olen nukker, olen segaduses. Aga ma ei ole alla andnud, töötan plaanipäraselt. Olen kindel, et see jama laheneb kiirelt. Hochfilzenis stardin, eks paistab, mis suunas seis liikuma hakkab," lisas Tomingas mõne päeva eest kirjutades.

MK-sarja üldliidriks on rootslanna Elvira Öberg 230 punktiga, talle järgnevad sakslanna Franziska Preuss 170 ja prantslanna Lou Jeanmonnot 151 punktiga. Hochfilzenis pole stardis Norra laskesuusatähte Ingrid Landmark Tandrevoldi, keda tabasid Kontiolahtis taas probleemid südamega.