Tomingas laupäeval ei stardi: tahan tiiruga veel pisut kohaneda

"Kuna hooaeg on pikk, siis võib-olla on mõistlikum mitte startida. Seda enam, et meil on tüdrukuid varus kaasas, kel on motivatsiooni ja tahtmist osa võtta," lausus Tomingas ERR-ile. "Kui nad on kaasas, siis miks mitte ka neid rakendada. Ma usun, et nii on kõige parem kõigile."

Kui laupäevases paarissegateatesõidus lähevad starti Regina Ermits ja Rene Zahkna, siis segateatesõidu koosseisus on Susan Külm, Hanna-Brita Kaasik, Kristo Siimer ja Robert Heldna.

Otsus teha avastart alles pühapäeval naiste teatesõidus ei sündinud keeruliselt. "Ei tulnud raskelt, sest ei tunne end veel päris enesekindlalt," lausus Tomingas.

"Tahan selle tiiruga veel pisut kohaneda ja laskmist harjutada. Kuna mul nii suurt soovi ja tahtmist võistelda ei olnud ning kõrval on inimesed, kes väga tahaks võistelda, siis ma arvan, et nii on okei."

Oma vormi kohta ei oska Tomingas suurt öelda. "Võib-olla lihased on nats kagned, aga see on normaalne," lausus ta. "Saan paar päeva aega kohaneda, võistlusteks sättida, võimelda, möllata ja füsio käe all olla. Küll see kõik läheb heaks."

ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne paarissegateatesõidst algab laupäeval, 30. novembril kell 14.00 ja segateatesõidust kell 16.30.