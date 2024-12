Tomingas jätab laupäevase sprindisõidu vahele

Tomingas jättis vahele ka hooaja esimesed segateatesõidud, kuid osales eelmisel nädalavahetusel naiste 4 x 6 km teatesõidus ning nädala sees lühikesel tavadistantsil. Naiskond teenis kümnenda koha, Tomingas pälvis 12,5 km distantsil aga 76. koha.

Tomingas ütles eelmisel nädalal, enne hooaja esimesi võistlusi, et tahab veel hooajaga kohaneda. "Kuna hooaeg on pikk, siis võib-olla on mõistlikum mitte startida. Seda enam, et meil on tüdrukuid varus kaasas, kel on motivatsiooni ja tahtmist osa võtta," ütles ta toona ERR-ile.

Laupäevases sprindisõidus asuvad Eesti eest starti Regina Ermits, Susan Külm, Hanna-Brita Kaasik ning Johanna Talihärm. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.00, kommenteerivad Alvar Tiisler ja Margus Ader.