Putsad varna riputanud Himanen: noored, nüüd on teie aeg!

Viimasel viiel hooajal Saku Sportingu ridades mänginud poolkaitsja Kairi Himanen esindas Eesti koondist 15 aasta jooksul 81 kohtumises. Kokku lõi ta selle ajaga kuus väravat ning viimased aastad oli ta ka rahvusnaiskonna kapten. 32-aastasena otsustas seitsmekordne Eesti meister oma karjäärile joone alla tõmmata.

"Tegelikult ma juba alustasin hooaega suunaga, et ma vaatan, mis tuleb ja kui kõik läheb hästi... Mis ma endale hästi mõtlesin on see, kui saan hetkest võtta hooajal maksimumi ehk ma püsin terve, ma olen oluline lüli nii klubis kui ka koondises, et siis on see aeg ja koht, kus ilmselt joon alla tõmmata," selgitas Himanen.

"Eks lõppotsus tuleb ikka aasta lõpus, kus endamisi mingi nurga alt võitled kahe enda poolega, et jah ja ei, jah ja ei. Aga kuna rahu on ikkagi hinges ja ma terve aasta seedisin seda küsimust, et kas see on nüüd see aasta, kus see otsus tuleb teha, siis vastus oli lõpuks, et jah."

Sellele, et jätkata ainult klubijalgpalli mängides, mõtles Himanen väga vähe. "Kuna ma isiksusena olen pigem mänginud kõik need aastad selle nimel, et olla parimas vormis koondise jaoks, siis see on hästi loogiline. Minu jaoks need otsused käivad käsikäes. Et kindlasti ilma koondiseta ei oleks klubi, aga ka vastupidi, et tõesti ma olen kõik need aastad mänginud ja treeninud selleks, et panna selga rahvuskoondise särk ja esindada Eestit."

Himanenile ning väravavaht Karina Korgile lisaks on koondise- või mängijakarjääri lõpetamisest teada andnud ka Maarja Saulep ja Merily Toom.

"Väga äge põlvkond tuleb peale ja iga muutus toob midagi uut. Mingid uksed avanevad noortele ja ma arvan, et see on see koht, kus soovida neile järjepidevust, töökust ja uhkustunnet ja oskust mitte võtta iseenesestmõistetavalt, vaid päriselt ka mõista, et rahvusnaiskond esindab Eestit ja nüüd on teie aeg," lisas Himanen.