Rikberg euromängu eel: loodan, et suudame koduväljakueelise ära kasutada

Tartu vastane Topola asetseb Serbia liigas tabeli keskel ja säravaks hooaja algust nimetada ei saa. Pariisi olümpial käinud Serbia koondisesse ükski Topola mängija ei kuulunud.

Meeskonna 35-aastane peatreener Neven Majstorovic on aga koondise liberona tulnud ka Euroopa meistriks. "Oleme kaotanud viimased kolm-neli mängu järjest. Tartu vastu on meil hea võimalus püüda oma hooaeg õigetele rööbastele juhtida," ütles ta ERR-ile.

"Vaatasime mõningaid Tartu kohtumisi, eriti mänge, mis peeti Ukraina klubi vastu. Ma arvan, et [teisipäevane] mäng saab meie jaoks olema väga raske. Aga nagu ütlesin, siis see on hea võimalus meie selle hooaja käiku muuta," lisas juhendaja.

Kodumeeskonnal on mänguks valmis kõik 14 pallurit. Nädalavahetusel kindlustas Tartu Võru alistamisega koha Eesti karikafinaalis ning viimase kuu graafik on olnud väga tihe.

"Pean tunnistama, et ukrainlasi ma kartsin natuke rohkem, aga kindlasti ei tohi serblasi alahinnata. Seal on omajagu selliseid ebameeldivaid tegelasi. Ma ei julge öelda, kes siin favoriit on, aga ma loodan kindlasti, et me avamängus suudame koduväljakueelise ära kasutada ja positiivse stardi sellesse seeriasse saada," rääkis Bigbanki peatreener Alar Rikberg.

Kui Tartu peaks kahe mängu kokkuvõttes peale jääma, ootab tõenäolise preemiana ees vastasseis Itaalia tippklubiga Lube. Kordusmäng Serbias toimub 19. novembril.

Selver x TalTech mängib kolmapäeval Kalevi spordihallis Rumeenia klubi Bukaresti Rapidiga.