Eesti järgmine vastane ei suutnud Bratislavas edu hoida

Esmaspäeval Eestiga kohtuv Rootsi asus Bratislavas tänu Yasin Ayari 25. ja Ken Sema 32. minuti tabamustele 2:0 juhtima, aga poolajale mindi siiski külaliste üheväravalises eduseisus, kuna David Strelec lõi 44. minutil ühe tagasi.

23-aastane kohaliku Slovani ründaja lõi teisel poolajal ka kodumeeskonna viigivärava. Ta sai 72. minutil karistusalas söödu Lukas Haraslinilt ja saatis palli alumisse vasakusse väravanurka.

Tulemus tähendab, et kolme vooru järel on nii Rootsil kui ka Slovakkial seitse punkti, aga rootslased on parema väravatevahe tõttu esikohal. Reedel kodus Aserbaidžaani võitnud Eesti on kolme punktiga kolmas ja Aserbaidžaan nulliga viimane.

Grupi võitja tõuseb järgmiseks korraks automaatselt B-tasandile, teine peab B- ja C-tasandi vahel üleminekumänge, kolmas jääb C-tasandile ja neljanda saatus sõltub natuke teistest gruppidest: kas langeb otse D-tasandile või pääseb üleminekumängudega.

B-tasandil mängiti reedel neli kohtumist: Tšehhi - Albaania 2:0, Island - Wales 2:2, Türgi - Montenegro 1:0, Ukraina - Gruusia 1:0.