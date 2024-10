Kindel võit viis Hispaania Rahvuste liigas kaheksa parema sekka

Hispaania mängis sarnaselt laupäevasele kohtumisele Taani vastu üsna eksperimentaalse koosseisuga, aga saatis sellele vaatamata serblaste värava poole 30 lööki, millest raami läksid kümme.

Viiendal minutil viis Euroopa meistrid juhtima Aymeric Laporte'i pealöök, teise poolaja alguses penaltil eksinud Alvaro Morata heastas oma eksimuse 65. minutil ning lõppskoori vormistas Villarreali keskväljamees Alex Baena kauni karistuslöögiga 12 minutit hiljem. Eelnevas olukorras sai Milani kaitsja Strahinja Pavlovic ka punase kaardi ehk Serbia lõpetas mängu kümne mehega.

Hispaania on Rahvuste liiga kõrgeimal tasandil neljandas grupis kümne punktiga esikohal ja kindlustas teisipäevase võiduga ka pääsme veerandfinaali. Teisel kohal on seitse punkti kogunud Taani, kes viigistas 2:2 Šveitsiga, Serbial on neli ja šveitslastel üks punkt.

Esimeses grupis mängiti kaks eriilmelist viiki: kui Portugal ei suutnud Šotimaa vastu võõrsil väravaid lüüa, saatsid nii Horvaatia kui Poola vastase puurivahi selja taha kolm palli. Sealjuures läks Poola viiendal minutil juhtima, aga Horvaatia lõi avapoolaja keskel kaheksa minutiga kolm väravat. Poolakad suutsid kodupubliku ees viigi päästa 68. minutiks.

Portugali jaoks tähendab viik sisuliselt edasipääsme kindlustamist. Neil on nelja mänguga koos kümme punkti, Horvaatial on seitse, Poolal neli ja Šotimaal üks punkt.