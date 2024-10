Jürgen Klopp võttis vastu uue väljakutse

57-aastane sakslane asub Red Bulli grupis tööle järgmise aasta 1. jaanuaril. "Ma olen äärmisel põnevil, et saan pärast 25 aastat treenerina tegutsemist olla osaline sellises põnevas projektis," sõnas Klopp Red Bulli kodulehel avaldatud teates.

"Minu roll võib olla muutunud, kuid minu kirg jalgpalli ja inimeste vastu, kes teevad mängust selle, mis see on, ei ole muutnud. Ma näen oma rolli eelkõige mentorina kõikidele Red Bulli klubide treeneritele ja juhtkondadele, kuid lõppkokkuvõttes olen üks osa organisatsioonist, mis on ainulaadne, uuenduslik ja tulevikku vaatav."

Austria energiajoogikontsern on aastate jooksul soetanud mitmeid jalgpalliklubisid üle maailma. Neist tuntuimateks on Saksamaa kõrgliigaklubi RB Leipzig ja Austria kõrgliigaklubi Red Bull Salzburg, kes mängivad regulaarselt eurosarjades.

Lisaks on Red Bullil kaks klubi Brasiilias (Red Bull Bragantino ja Red Bull Brasil), üks USA-s (New York Red Bulls) ja üks Jaapanis (Omiya Ardija) ning neile kuulub väikeosalus ka Inglismaa esiliigaklubis Leeds Unitedis.

Saksamaa jalgpalliajakirjaniku Florian Plettenbergi sõnul sisaldab Klopi leping Red Bulliga klauslit, mis võimaldab tal saada Saksamaa rahvuskoondise peatreeneriks, kui alaliit soovib teda palgata.

Klopp lahkus Liverpooli tüüri juurest sel kevadel. Tema kaheksa ja poole aasta pikkuse ametiaja jooksul võitis Liverpool seitse tiitlit, muuhulgas Inglismaa meistritiitli (2019/20) ja Meistrite liiga (2019). Varasemalt on ta juhendanud ka Saksamaa klubisid Mainzi (2001-2008) ja Dortmundi Borussiat (2008-2015).