Eesti noored kardisõitjad võitlevad Dubais kuumakraadidega

Champions of the Future kardisarja hooaja selgroog murtakse sel nädalavahetusel, kui Dubai 1204-meetrisel kartodroomil sõidetakse järgmine topeltring ehk üks etapp laupäeval, teine pühapäeval. Eestlasi on võistlustules kolm.

Võistlustules sõna otseses mõttes, sest kohapealsed olud on päris karmid. Õhutemperatuur ületab 40 kraadi ja pärast esimesi vabatreeninguid on parimaks kaaslaseks olnud jääkotid.

Rajale lähevad Mini klassis praegu üldarvestuse teist kohta hoidev Albert Tamm ning tervet hooaega kaasa tegev Sebastian Kirss. Lisaks neile veel Mark Martin Loomets, kes liitus sarjaga eelmisest etapist, kuid näitas kohe head minekut ja nii langetati ka otsus Dubai sõidul osaleda.

"Olen kõrgete temperatuuridega ka Itaalias võisteldes kokku puutunud, aga siin on see õhk teistmoodi. Väga raske saab olema, loodan, et nädalavahetusel läheb mõne kraadi võrra jahedamaks. Kogu aeg jääkotid õlal ringi käia ka ei taha," sõnas Tamm pressiteate vahendusel.

"Rada on huvitav, ei teagi, kas olen varem sellisel sillaga rajal sõitnud. 17 kurvi ja päris erinevad, mulle meeldib," kommenteeris Kirss. "Eelmisel etapil sain teisest sõidust hea tunde, teises finaalis tõusin kokku kümme kohta ja lõpetasin kaheksandana. Muidugi on soov siin Dubais seda ületada," lisas Loomets.

Hooaja kokkuvõttes juhib miniklassi arvestuses enne eesootavat nädalavahetust Bruno Priam 395 punktiga, Tammel on teisena 302 ja Maxim Bobreshovil kolmandana 278 punkti. Võistlustele saab kaasa elada nii Champions of the Future YouTube'i kanalil kui ka Motorsport.tv vahendusel.