Valitsus saatis spordiseaduse muudatused riigikokku

"Selleks, et spordiorganisatsioonid saaksid edaspidi rohkem keskenduda spordi arendamisele, kiitsime [neljapäeval] heaks mitmed töökoormust vähendavad muudatused. Vähendame bürokraatiat spordivõistluste korralduslubade taotlemisel ning anname korraldajatele võimaluse maksta vabatahtlikele kohtunikele suuremat hüvitist," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Seadusemuudatustega loobutakse kohalikult omavalitsuselt korraldusloa taotlemise nõudest spordialadele, millel ei ole praktikas probleeme, kuid mis hetkel loa taotlemist nõuavad. Samas viiakse loakohustuse alla mootorispordiüritused, kus on praktilise kogemuse põhjal turvalisusega probleeme olnud ja kus riskid on suuremad.

Selleks, et tagada spordivõistluste korraldajatele vajalik abi ning spordikohtunike järelkasv, suurendatakse vabatahtlikule spordikohtunikule tegevusega seotud hüvitamise piirmäärasid. Hetkel on võimalik maksta vabatahtlikule kohtunikule hüvitist kuni 20 eurot spordikohtunikuna tegutsemise päeva eest, kokku kuni 1040 eurot kalendriaastas. Need piirmäärad kehtivad alates 2018. aastast ning ei kata seega enam spordikohtunikuna tegutsemise hädavajalikke kulusid. Seadust muutes suureneb piirmäär ühes päevas kuni 45 euroni, kalendriaastas kuni 2340 euroni.

"Kui spordis dopingu vastu võitlemine on saanud tänaseks elementaarseks, siis peame karmimalt suhtuma ka kokkuleppemängudesse, väärkohtlemisse ja muudesse spordipahedesse. Seda mitte ainult sportlaste, vaid ka nende treenerite ja taustajõudude puhul," lisas Purga.

Seadusemuudatusega kohustatakse lisaks sportlastele ja treeneritele dopinguvastaseid reegleid järgima ka taustapersonali, spordikohtunikke jt. Pahede loetellu lisatakse spordivõistlustega manipuleerimine ja muud spordieetika rikkumised, mille vastased reeglid on toodud rahvusvahelise spordiorganisatsiooni, rahvusliku olümpiakomitee või spordialaliidu kehtestatud dokumentides.

Ühtlasi sätestatakse, et karistuse kandmise ajal ei maksta spordieetika reegleid rikkunud sportlastele, treeneritele ja teistele taustapersonali liikmetele toetusi ning luuakse võimalus juba väljamakstud riiklikke toetusi tagasi nõuda. Reguleeritakse ka olümpiavõitja riikliku toetuse maksmise peatamist ja tagasinõudmist sportlasele määratud tegutsemiskeelu perioodiks.

Eelnõu kohaselt jõustub seadus 2025. aasta 1. jaanuaril. Spordiürituste korraldamise ja loa taotlemisega seonduvad uuendatud nõuded jõustuvad 1. aprillil