Legendi vallandamise peale marus fännid viisid Roma tegevjuhi ametist

Mängijana Romat 616 ametlikus kohtumises esindanud De Rossi alustas oma ajastut klubi peatreenerina väga hästi, kui võitis pärast jaanuaris ametisse nimetamist esimesest kümnest mängust kaheksa, ent oma viimasest üheteistkümnest vaid kaks ja nii teatas Roma kolmapäeval, et on klubi legendi vallandanud.

Itaalia meedia sõnul tuli uudis üllatusena kõigi jaoks, sest De Rossi valmistus parasjagu pärastlõunaseks treeninguks ning sõitis siis Trigoria treeningbaasist pärast fännidele autogrammide jagamist koju; vaid paar tundi hiljem saabus sinna uus peatreener, endine Torino juhendaja Ivan Juric.

Vahepealse aja jooksul jõudsid Roma poolehoidjad end treeningule kogunenud mängijate peal välja elada, järgmistel päevadel kirjutati, et kapten Lorenzo Pellegrini ja veel mitmed mängijad käisid De Rossi vallandamise tõttu klubi juhtkonnalt aru pärimas.

Pühapäevaseks kõrgliigamänguks Udinese vastu on Roma fännid planeerinud mitmeid protestiaktsioone ja sotsiaalmeedias on oma viha juhtkonna, eriti klubi tegevjuhi Lina Souloukou vastu päris teravalt välja elatud, mistõttu kirjutas La Reppubblica, et kreeklanna on sel nädalal vajanud isegi politseikaitset.

Enne pühapäevase mängu algust teatas Roma aga, et Souloukou on ametist tagasi astunud. "Täname Linat tema pühendunud töö eest klubi jaoks kriitilisel ajaperioodil ja soovime talle tulevikuks parimat," kirjutas võistkond kodulehele riputatud lühiteates.