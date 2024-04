AS Roma legend jätkab klubi juhendamist

Itaalia jalgpalli kõrgliigas viiendal kohal olev AS Roma teatas, et jätkab koostööd senise peatreeneri Daniele De Rossiga.

40-aastane De Rossi sündis Roomas ja tegi pealinna punase klubi eest debüüdi hooajal 2001/02. Järgmise 18 aasta jooksul esindas ta AS Romat 616 ametlikus mängus, millega on kõigi aegade arvestuses Francesco Totti järel teisel kohal. 2006. aastal krooniti ta Itaalia koondise koosseisus maailmameistriks.

Treenerikarjääri alustas De Rossi tunamullu sügisel esiliigaklubis SPAL, tänavu jaanuaris sai ta Jose Mourinho lahkumise järel AS Roma peatreeneriks ning on koduliigas 11 mängust võitnud kaheksa ja kõigi sarjade peale 16-st 11.

"Meil on väga hea meel kinnitada, et Daniele De Rossi jätkab AS Roma peatreenerina ka pärast seda hooaega. Daniele juhib meid lugupidamise ja julgusega, tema tugevus ja sügav usk klubisse on täielikult seotud Roma tõekspidamistega," sõnas klubi pressiteate vahendusel.