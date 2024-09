Hooaega kehvasti alustanud Roma loobus peatreener De Rossi teenetest

Roomas sündinud ja kasvanud De Rossi liitus Roma akadeemiaga 2000. aastal ning esindas seejärel 19 aasta jooksul klubi enam kui 600 mängus. 2022. aastal sai temast esiliigaklubi SPAL juhendaja, kuid Roma otsustas 2024. aasta alguses loobuda Jose Mourinho teenetest ning tõi De Rossi peatreeneriks.

Roma lõpetas eelmise hooaja Serie A tabeli kuuendana ning jõudis Euroopa liigas poolfinaali, misjärel sõlmis De Rossi klubiga kuni 2027. aastani lepingupikenduse. Tänavune hooaeg on alanud aga väga kahvatult - meeskond pole esimese nelja mänguga võiduarvet avanud ning on teeninud kolme viigiga sama palju punkte.

Ajalooline klubi otsustas seetõttu armastatud klubilegendiga koostöö lõpetada. "Daniele De Rossi on vabastatud tema kohustustest esindusmeeskonna peatreenerina," teatas klubi lakooniliselt. "Otsus tehti meeskonna parimates huvides, et hooaja algusjärgus veel soovitud rajale naasta. Suured tänud Danielele, kes on alati klubisse teretulnud selle töö eest, mis ta viimastel kuudel teinud on."

Serie A tabelis 16. real asetsev klubi lisas, et annab uue treeneri osas informatsiooni esimesel võimalusel. Roma võõrustab pühapäeval liigaliider Udineset.