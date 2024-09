Kuusk jäi Poola kõrgliigas hätta vanameister Podolski pidurdamisega

Eesti koondise keskkaitsja sai Poola kõrgliigas proovida tõelist maiuspala - Sileesia derbit - kui vastas oli Zabrze Gornik, kelle ridades mängib endine pikaaegne Saksamaa koondislane Lukas Podolski. Poolas sündinud 39-aastane ründeäss lõi avavärava juba neljandal minutil, kavaldades üle ka vastu astunud ja blokki libisenud eestlase, vahendab Soccernet.ee.

Gornik lõi teise värava nurgalöögist 48. minuti nurgalöögist. Kolmanda võttis enda peale Podolski, kes sai söödu Kuuse vastas mänginud ääreründajalt. Katowicele pudenes näppude vahele kaheksa pealelööki, millest kaks läksid raami. Podolski koduklubi lõi raamide vahele lausa 12 palli.

Mullu Poola esiliigas mänginud Katowice on korjanud seniste üheksa mänguga üheksa punkti. 18 meeskonna konkurentsis annab see 12. koha, Gornik on 11 punktiga üheksandal positsioonil.