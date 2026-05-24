X!

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

Jalgpall
Lukas Podolski.
Lukas Podolski. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Saksamaa jalgpallikoondisega 2014. aastal maailmameistriks kroonitud Lukas Podolski lõpetas 40-aastaselt karjääri.

Üle 20 aasta kestnud mängijakarjääri jooksul klubijalgpallis teiste seas Müncheni Bayernit, Londoni Arsenali ja Milano Interit esindanud Podolski veetis viimased viis hooaega Poola kõrgliigas, kus mängis lapsepõlves lemmikklubiks olnud Zabrze Gorniku ridades.

Podolski avalikustas karjääri lõpetamise reedel. Päev varem tuli teade, et temast saab Gorniku enamusomanik. Peatselt 41-aastaseks saav ründaja aitas Gornikul lõpetada hooaeg Poola kõrgliigas teisel positsioonil. Lisaks tuli Gornik tänavu 54 aasta pikkuse pausi järel Poola karikavõitjaks.

Podolski esindas Saksamaa rahvuskoondist 130 mängus ja lõi 49 väravat. Ta on mängude arvestuses Lothar Matthäusi, Miroslav Klose ja Thomas Müller järel neljas ning väravate arvestuses edestavad teda vaid Klose ja Gerd Müller. Podolski krooniti 2014. aastal Saksamaa jalgpallikoondisega maailmameistriks ning ta võitis MM-idelt ja EM-idelt veel neli medalit, millest üks oli hõbedane (2008 EM) ja kolm pronksised (2006 MM, 2010 MM, 2012 EM).

Toimetaja: Henrik Laever

premium liiga

jalgpalliuudised

18:59

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

17:58

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

15:46

Kubassova lõi värava ja Ferencvaros alustas finaalseeriat suure võiduga

14:43

Bayern vormistas Kane'i kübaratriki abil kuldse duubli

12:53

Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

10:38

Barcelona naised murdsid vastase teisel poolajal ja võitsid Meistrite liiga

23.05

Barcelona lõi Lyonile teisel poolajal neli väravat ja naasis troonile

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

sport.err.ee uudised

20:20

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

19:47

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

18:59

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

18:41

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

17:58

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

17:26

Vene raketirünnak ei röövinud ära Kostjuki võitlusvaimu

16:49

Mölder võitis Egiptuses ITF-i turniiri

16:11

Naiste võrkpallikoondis kaotas Lätile ka teises mängus

15:46

Kubassova lõi värava ja Ferencvaros alustas finaalseeriat suure võiduga

15:36

"Spordipühapäev" heidab pilgu dopingukultuuri hämarikku

15:05

Taanlase väravad tasakaalustasid seisu idakonverentsi finaalis

14:43

Bayern vormistas Kane'i kübaratriki abil kuldse duubli

14:17

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

13:38

Klassikalised tsiklid ja tänavasõitjad avasid motoringraja hooaja avaetapi

13:09

Jõesaare klubi astus sammu finaali suunas

12:53

Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

12:30

Makke: Dorbek pidas enne mängu kõne ja see tõi mehed üles

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

10:49

Eesti naiste võrkpallikoondis alustas kontrollmänge kaotusega

10:38

Barcelona naised murdsid vastase teisel poolajal ja võitsid Meistrite liiga

loetumad

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

09:52

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

08:08

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka Uuendatud

23.05

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo