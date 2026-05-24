Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

Üle 20 aasta kestnud mängijakarjääri jooksul klubijalgpallis teiste seas Müncheni Bayernit, Londoni Arsenali ja Milano Interit esindanud Podolski veetis viimased viis hooaega Poola kõrgliigas, kus mängis lapsepõlves lemmikklubiks olnud Zabrze Gorniku ridades.

Podolski avalikustas karjääri lõpetamise reedel. Päev varem tuli teade, et temast saab Gorniku enamusomanik. Peatselt 41-aastaseks saav ründaja aitas Gornikul lõpetada hooaeg Poola kõrgliigas teisel positsioonil. Lisaks tuli Gornik tänavu 54 aasta pikkuse pausi järel Poola karikavõitjaks.

Podolski esindas Saksamaa rahvuskoondist 130 mängus ja lõi 49 väravat. Ta on mängude arvestuses Lothar Matthäusi, Miroslav Klose ja Thomas Müller järel neljas ning väravate arvestuses edestavad teda vaid Klose ja Gerd Müller. Podolski krooniti 2014. aastal Saksamaa jalgpallikoondisega maailmameistriks ning ta võitis MM-idelt ja EM-idelt veel neli medalit, millest üks oli hõbedane (2008 EM) ja kolm pronksised (2006 MM, 2010 MM, 2012 EM).