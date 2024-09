Relander tuli Tallinn International Horse Show'le nelja hobusega

Pariisi olümpial käinud ratsutaja My Relander saabus Eestisse, et valmistuda oktoobris toimuvaks Tallinn International Horse Show'ks.

Esimese Eesti takistussõitjana olümpiale pääsenud 26-aastane My Relander, kes treenib igapäevaselt Hollandis, saabus oma nelja hobusega Ruilasse. Kahe nädala pärast võistleb ta Eesti ratsamaailma tippsündmusel Tallinn International Horse Show'l.

Olümpiadebüüdil Pariisis jäi Relanderile ja tema ratsule Experdile tulemuseks katkestamine, kuna veetakistus oli hobuse jaoks liialt hirmuäratav, kuid hea kogemus saadi sellegi eest.

"See kõik oli väga lahe ja võistlus oli superhästi korraldatud. Seal olid kõik maailma tipud koos ja see oli igal juhul väga hea kogemus, mis annab mulle kindlasti tulevikus väga palju juurde," sõnas Relander. "See on uhke tunne muidugi ja ma loodan, et see annab noortele ka motivatsiooni sihtida kõrgele."

Enne Hollandisse kolimist oli just Ruila tall see koht, kus Relander oma hobustega treenis, nüüd enne kodust suurvõistlust on ta samas kohas tagasi. "Me tulime nelja hobusega siia, järgmisena ongi Tallinn Horse Show ja siis vaatame, sisehooaeg hakkab, kuhu veel sõidame," ütles ratsasportlane.

"Experdiga läheb väga hästi ja ta on siin Eestis kaasas ja kindlasti on plaan maailma karika etapil head kohta sihtida," lisas Relander.

Olümpialt tulles võeti ette väike puhkus, kuid sisehooajaks ja uuteks võistlusteks valmistumine käib ja seda juba mitme hobusega. "Ega me väga palju ei olegi võistelnud. Võtsime natukene aja maha ja keskendusime ka noorematele, kes veel peale tulevad ja nüüd juba valmistume sisehooajaks ja Tallinn Horse Show'ks," ütles Relander.

"Mul on Expert kaasas, kes oli olümpiahobune. Siis mul on Ypsilon, kes sõidab ka juba GP.tasemel, kasvab peale ja siis on mul ka kaks nooremat, kellel on väga helge tulevik ees," rääkis Relander oma ratsudest.

Tallinn International Horse Show, kus näeb lisaks Relanderile stardis ka teisi Eesti tippratsutajaid, algab 4. oktoobril.