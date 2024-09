Eesti osaleb Itaalias toimuval Dream Euro saalijalgpalliturniiril

Eesti võistkond osaleb 23.–28. septembrini Roomas toimuval rahvusvahelisel saalijalgpalliturniiril ja spordikongressil, mille eesmärk on tõsta teadlikkust vaimse tervise ja füüsilise aktiivsuse olulisusest rehabilitatsiooniprotsessis.

Turniir on suunatud mängijatele, kes on kogenud vaimse tervise väljakutseid nagu depressioon, ärevus, bipolaarne häire, skisofreenia või sotsiaalne diskrimineerimine, vahendab Jalgpall.ee.

Eesti Jalgpalli Liidu saalijalgpalli tehnilise juhi Teet Allase sõnul on saalijalgpall vaimse ja füüsilise tervise ühendamisel hea vahend. "Kiirus, koostöö ja strateegiline mõtlemine, mis selle spordialaga kaasnevad, aitavad mängijatel leida uusi eneseväljendusvõimalusi ning tugevdada vaimset vastupidavust. Osalemine sellisel turniiril võimaldab meil anda oma panus vaimse tervise probleemide teadvustamisse ja näidata, et sport on võimas tööriist taastumise teel," rääkis Allas.

Eesti võistkond, mida juhib Ühendus Sport Kõigile tegevjuht Peeter Lusmägi, koosneb 12 liikmest – kaheksast mängijat ning neljast treenerist ja abilisest. Võistkond on moodustatud koostöös Eesti Eriolümpia ja SA Avatud Lootuse Fondiga.

Turniiril osaleb 12 Euroopa riiki: Eesti, Ungari, Tšehhi, Horvaatia, Holland, Saksamaa, Island, Kreeka, Inglismaa, Soome, Norra ja Itaalia. Võistkonnad on jaotatud kolme neljaliikmelisse alagruppi – Eesti võistleb ühes alagrupis Saksamaa, Islandi ja Kreekaga. Kõik kohtumised mängitakse saalijalgpalli reeglite järgi.

Lisainfo turniiri, võistkondade ning mänguaegade kohta on leitav Dream Euro Cup kodulehelt. Projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Erasmus + spordiprogrammi kaudu ja toimub Euroopa spordinädalal.

Lisaks turniirile toimub 28. septembril Roomas Itaalia Olümpiakomitee konverentsisaalis kongress "Psühhiaatriline rehabilitatsioon spordi kaudu". Kongressil tutvustatakse parimaid praktikaid, tööriistu ning strateegiaid, kuidas vaimse tervise probleemidega tegeleda ja kuidas kasutada sporti taastumise toetamiseks.